La editorial Henry Holt & Co. decidió adelantar para este viernes 5 de enero el lanzamiento del libro Fury and Fire, que retrata el primer año de Donald Trump en la Casa Blanca. La publicación se enfrenta a los deseos del presidente norteamericano, quien a través de sus abogados exigió a Steve Rubin, presidente de la editorial, no publicar el libro.

Fire and Fury presenta una imagen de Trump que no agrada en su gestión. El presidente fue descrito como un hombre indisciplinado e infantil en un adelanto publicado en la revista New York Magazine. Luego de esto los abogados de mandatario acusaron al autor del libro, Michael Wolff, de emitir “comentarios falsos sobre el señor Trump”.

Representantes de la editorial declararon a CNN que el adelanto del libro se debe a “una demanda sin precedentes”. La fecha de publicación original estaba fijada para el 9 de enero.

El libro incluye detalles de la gestión de Trump que van desde el despido de James Comey como director del FBI, hasta la relación que tiene el presidente con su staff.

Michael Wolff -autor del libro y columnista de medios como USA Today, New York Magazine o The Guardian-, realizó el siguiente “twitt” un día antes de la adelantada publicación, en donde le envió un mensaje a Trump: “Aquí vamos. Puedes comprarlo ( y leerlo) mañana. Gracias, señor presidente”.