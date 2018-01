Hoy se presenta en España el movimiento secesionista satírico Tabarnia. Se trata de una propuesta que pretende la separación de varias comarcas de las provincias de Barcelona y Tarragona -incluyendo sus capitales- para formar una nueva comunidad autónoma integrada en España.

La propuesta, con tintes satíricos, pretende, en palabras de su portavoz Jaume Vives, convertirse en un “espejo” de los independentistas para que “vean lo que durante muchísimos años han estado haciendo con Cataluña”, recoge RT en español.

La presentación de este movimiento ha tenido lugar a través de una rueda de prensa ante los medios en la sede del Colegio de Periodistas de Cataluña y han querido dejar claro desde el inicio que Tabarnia no será un partido político.

Los “tabernesos” no son ciudadanos catalanes de primera, sino de segunda, declaran en referencia a las normativas electorales que hace que las personas que viven en “Tabarnia” necesiten muchos más votos que el resto de catalanes para tener representación parlamentaria.

Y ha continuado refiriendo las diferencias estadísticas en cuanto a sanidad y otras cuestiones entre los ciudadanos del territorio al que quieren representar y el resto de ciudadanos catalanes.

Tabarnia no es una broma

Ha pesar del carácter satírico de este movimiento han dejado claro de que no se trata de ninguna broma. “Separar a Cataluña del resto de España es algo muy serio” han dicho, y en el caso de un nuevo intento, declaran que pondrán en marcha los procedimientos oportunos para separarse de Cataluña y continuar integrados en España.

“Tabarnia llegará tan lejos como lleguen de lejos los independentistas catalanes”. “El nuestro es un movimiento de respuesta y no de acción”, ha concluido.

“Ganar las elecciones no da derecho a la impunidad, sino a gobernar pensando en todos”, ha sido otra de las frases celebradas durante la rueda de prensa. “Tabarnia es una iniciativa social, cívica, un efecto secundario del ‘proces’, la parte positiva del ‘proces'”.

A continuación ha tomado la palabra Jaume Vives, quien ha sido portavoz de esta iniciativa durante los últimos meses en los medios de comunicación. “Tabarnia es un pueblo que durante muchos años ha vivido clandestinamente”, ha dicho, mientras denominaba al régimen catalán de “régimen de corruptos”.

La crítica ha continuado hacia el hecho de que los gobernantes independentistas gobiernan solo para una parte de la población que ellos mismos denominan “un sol poble” [un solo pueblo], que son aquellos que les apoyan.

“Han intentado democratizar la dictadura”, eliminando del espacio público o difamando a aquellos que no piensan como ellos. “Se han cargado familias”, han hecho que no sea cómodo ir a trabajar, se han “cargado” la normalidad empresarial y laboral. “Ya no hay grupos de vecinos, ya hay grupos de adversarios”.

“Todo el mundo merece respeto”, aunque “no todas las ideas son respetables”.

Un presidente en exilio

Albert Boadella, reconocido actor y dramaturgo barcelonés, es el denominado “presidente en el exilio” de Tabarnia. Lo han presentado al final de la rueda de prensa, aunque el rumor sobre quien ocupaba ese cargo ya circulaba por las redes desde hace días.

“Han dividido Cataluña”, ha dicho Boadella refiriéndose a los independentistas, “y lo harán con España y con Europa, si pueden”. Dice que los ciudadanos de Tabarnia han comenzado el renacimiento, “el renacimiento del sentido común”.

“Sus bufonadas con nuestro dinero, se han acabado”, ha dicho a los líderes independentistas a los que ha acabado dirigiéndoles un corte de mangas. Su breve discurso ha concluido con: “¡Viva Tabarnia!, o lo que es lo mismo, ¡viva España!”.

A respuesta a los periodistas han anunciado que convocarán una movilización en forma de concentración en la calle próximamente, aunque aún no han hecho pública la fecha ni el lema escogido.