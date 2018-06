La corte de Melbourne dictaminó que Milorad “Michael” Trkulja, podrá demandar a la empresa norteamericana Google por difamación, luego que los resultados de la búsqueda lo vincularan con el mundo criminal de esa ciudad australiana.

Según reseñan los diarios australianos, Trkulja, podrá continuar con las acciones legales para que los resultados del buscador, elimine completamente su nombre de internet y su relación con el mundo del crimen de ese país.

El demandante recibió en 2004 un disparo en la espalda cuando se encontraba en un restaurante de esa ciudad; por esta razón, decidió iniciar con la cruzada en contra de la empresa, cuando la Corte Suprema Victoriana le dio la razón en 2012 para que siguiera adelante con la demanda.

Sin embargo, cuatro años más tarde y miles de dólares invertidos por la empresa en abogados, el tribunal de apelaciones de Victoria anuló el fallo y dictaminó que el hombre no tenía como demostrar que el buscador lo difamaba.

Pero el Tribunal Superior impugnó la sentencia y ordenó a Google a pagar los costos legales de Trkulja. La víctima informó que continuará la acción legal hasta que la empresa elimine su nombre de los resultados.

“Voy a seguir hasta que se detengan, quiero que bloqueen mis fotos. No soy un criminal, nunca he estado involucrado en ninguna actividad delictiva y lucharé para que estas personas no arruinen mi familia”, expresó Trkulja al salir de los juzgados.

Según el abogado de la víctima, al poner el nombre de Trkulja en el buscador, muestra imágenes junto a figuras del mundo criminal de Australia.

La víctima demanda a Google por 750.000 dólares.

Respuesta de Google

Los abogados de Google argumentaron que es irracional que alguien asuma como cierto que el hombre está relacionado con el crimen y detallaron que en los resultados de la búsqueda también se muestra fotos del logo de la empresa, de películas, de víctimas de crímenes y hasta del actor Marlon Brando.