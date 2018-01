El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó las declaraciones en una reunión sobre el DACA (Programa de Acción Diferida), en las que se trataban temas de inmigración y donde el empresario se habría referido a Haití, El Salvador y algunos países africanos como “Shithole countries” (naciones de mierda), según indicaron fuentes cercana al Washington Post y el NY Times, el día de ayer.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made – a big setback for DACA!

