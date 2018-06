La agrupación argentina Colectivas Deseantes condensó en un video fragmentos de reconocidas canciones para evidenciar cómo la cultura machista tiene lugar en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Incluso, en reconocidad piezas musicales. El video realizado por Romina Palermo, Maga Maga y Lilín Herrera se difundió a través de la red Youtube, con el siguiente texto:

“Nos encontramos cantando lo que no queríamos que nos pase. Nos encontramos escuchando y viendo la palabra, el sonido y el mandato en nuestra cotidianidad. En el encuentro hubo y hay un despertar, un reconocernos en la otra, en el dolor, en la transición, en la confusión, en la alegría, entre tanto que nos está dejando este cambio de paradigma, esta revolución. El amor hoy es la unión por una lucha que cada vez nos enlaza más. Quisimos darle voz a lo que ya no queremos, a lo que ya no soportamos y, en medio de ese trabajo, surgió esta espacio creador de contenidos. Somos un colectivo que ahora es Colectiva, somos Deseantes y desde nuestro humilde aporte queremos seguir concientizando”.

El video de casi 4 minutos de duración ya se ha vuelto viral en las redes sociales y reproduce fragmentos de canciones conocidas con frases que tratan a la mujer como objeto, refuerzan la idea de dominación del hombre y hasta hacen apología de la violencia. Todos los temas son cantados y reproducidos por miles de personas en el mundo.

Las canciones elegidas van desde algunas del cantautor argentino Andrés Calamaro hasta otras del intérprete mexicano Luis Miguel. Se incluyen también temas popularizados por el dúo argentino Pimpinela y cantante español Julio Iglesias. Una demostración que ningún estilo está libre del lenguaje y la simbología de lo machista.