La canción All You Need Is Love (Todo lo que necesitas es amor), original de John Lennon y Paul Mccartney, integrantes de la famosa banda de pop/rock inglesa The Beatles, será ilustrada para niños en dos libros de la empresa Simon & Schuster Children’s Publishing.

El libro estará a disposición del público el 29 enero de 2019, en la espera del Día Internacional del Amor.

El texto, editado bajo el sello Little Simon, tendrá 40 páginas diseñadas por Marc Rosenthal, el ilustrador más vendido del The New York Times y de muchos libros para niños, incluyendo Small Walt, por Elizabeth Verdick; Debo tener Bobo, te salvaré, Bobo, y Bobo, el hombre marinero, todo por Eileen Rosenthal; The Straight Line Wonder de Mem Fox; y Phooey.

Las ilustraciones de Marc se pueden ver regularmente en The New Yorker, Time, Forbes, Fortune, The Atlantic, The New York Times, The Boston Globe, The Washington Post y otros.

En el caso del trabajo realizado para Simon & Schuster Children’s Publishing, All You Need Is Love ilustrado para niños tendrá un precio inicial de 17.99 dólares y puede variar según el minorista.

“Todo lo que necesitas es amor, todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor, amor, amor es todo lo que necesitas. En este libro magníficamente ilustrado, la canción universalmente amada All You Need Is Love aparece vívidamente a la vida, mostrando que si seguimos la música veremos que, de hecho, hay amor a nuestro alrededor”, se lee en el avance promocional de la empresa.

Recordemos una de las canciones más famosas de la banda The Beatles: