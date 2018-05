La mañana de este lunes, dirigentas del movimiento feminista estudiantil llegaron hasta la Intendencia Metropolitana para solicitar autorización para una nueva marcha el próximo miércoles 6 de junio. Además, reiteraron el llamado a movilizarse este viernes 1 de junio, cuando se realice la primera cuenta pública del presidente Sebastián Piñera.

Amanda Mitrovic, dirigente de la Coordinadora Feminista Universitaria (COFEU), señaló que el Gobierno sigue sin dar respuesta concreta a las demandas. “La Agenda Mujer presentada por el presidente Piñera vuelve a dejar afuera a las disidencias sexuales, a las compañeras inmigrantes, a las mujeres indígenas, y por eso hacemos el llamado a mantener las movilizaciones en las diferentes universidades de Chile, en las diferentes regiones del país, desde Punta Arenas hasta Antofagasta”, sostuvo.

Las organizaciones de estudiantes feministas, junto a la CONFECH, han exigido las renuncias del ministro de Educación, Gerardo Varela; del seremi de Educación de la Región del Bío Bío, Fernando Peña; del jefe de la Dirección Jurídica del Mineduc, Tomás Henríquez, y del ministro de Salud, Emilio Santelices.

“No nos han invitado a ninguna mesa de diálogo. Siguen tomando decisiones unilaterales, autoritarias, y sin responder al fondo del conflicto”, añadió Mitrovic. “El 6 de junio llamamos a radicalizar las movilizaciones, a tomarnos las casas centrales y a seguir movilizándonos desde el feminismo en las diferentes regiones del país. Mientras no renuncien las cuatro autoridades, no vemos posibilidad de diálogo. Hoy tenemos movilizado a todo el país con demandas feministas, y eso es lo realmente importante”, señaló.

Por su parte, Paz Gajardo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana, y vocera de la CONFECH, sostuvo que el Gobierno no se ha pronunciado frente a las movilizaciones. “En la Agenda de la Mujer nunca se utilizó ni se preocupó de colocar la demanda de educación no sexista, tampoco del aborto. No está escuchando a nuestras compañeras movilizadas. Estas movilizaciones van a ir in crescendo si el gobierno no se pone al lado de nuestras compañeras”, advirtió.

Algo que refrendó Francisca Ochoa, secretaria de comunicaciones de la FECH, y vocera de la CONFECH. “Es un movimiento que va en alza, así lo han demostrado las compañeras de la PUC, que se han sumado a esta movilización, como lo están haciendo otras compañeras en todo el país. Esta demanda se levanta y no piensa decaer, aunque el Gobierno quiera invisibilizarnos. La Agenda presentada por el gobierno de Piñera hoy invisibiliza a las cientos de miles de mujeres que nos estamos movilizando, no habla nada de educación no sexista, no habla nada de educación sexual laica, que hoy día urge y es una necesidad”, declaró.

Por último, Florencia Díaz, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), señaló que la Agenda de la Mujer es un intento del Ejecutivo “de presentarse como un gobierno que va a hacer cambios para las mujeres. De todas maneras el Gobierno invisibiliza nuestras demandas y nos ignora nuevamente no otorgando al tema de la educación sexista y educación sexual la importancia que merece”.