El ejército de Israel bombardeó este martes infraestructuras de Hamas y de la Yihad Islámica en la Franja de Gaza, como respuesta al lanzamiento de al menos 25 obuses de mortero desde el enclave palestino contra el territorio israelí, señaló Hamas.

Según testigos, al menos tres infraestructuras pertenecientes al movimiento islamista que gobierna el enclave palestino bloqueado fueron alcanzadas

El ejército israelí indicó en Twitter: “Nuestras fuerzas operan actualmente en la franja de Gaza. Las explosiones que se han oído son resultado de ello. Más detalles por venir”.

Asimismo, el portavoz militar agregó que “las Fuerzas de Defensa de Israel están operando sobre la Franja de Gaza en estos momentos. Las explosiones que se oyen están relacionadas con esta actividad”, sin revelar detalles de la ejecución.

All indications are of heavy Israeli airstrikes against Hamas and Islamic Jihad targets all across Gaza pic.twitter.com/yuGwJl7Uhv

— Raf Sanchez (@rafsanchez) May 29, 2018