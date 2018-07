En una estación de servicio, a lo largo de la Interestatal 35 cerca de Camp Wisdom en Dallas (Texas-Estados Unidos), Michelle Booker-Hicks, le disparó a un sujeto sospechoso que se introdujo a su auto, en el que estaban sus dos hijos de 2 y 4 años, mientras ella pagaba su gasolina.

El hecho ocurrió la noche del pasado miércoles alrededor de las (20 horas GMT), el sujeto intentaba robar el auto, cuando la mujer se bajó a cancelar el combustible. Sus dos hijos en el asiento trasero fueron sorprendidos por un infractor identificado posteriormente como: Rickey Wright.

El antisocial no logró poner la marcha del auto, cuando la madre corrió logrando subirse a bordo; la mujer exhortó al ladrón a que se detuviera, acto seguido alcanzó la guantera, de donde sacó una pistola y efectuó un único disparo en el rostro del delincuente, según relató la propia Booker-Hicks a CBS.

“Debería haberlo matado mientras pude “, expresó la mujer, “pero no lo hice”. Según ella, su intención fue realizar un “tiro de advertencia”. Y sentenció: “No soy una asesina, pero sí creo en defender lo que es mío”.

Posterior al balazo, Rickey Wright chocó contra un poste, abortando el robo, más tarde fue detenido e imputado. El hombre se encuentra hospitalizado con serias lesiones, pero estable. Por su parte, la mujer y sus dos hijos no resultaron heridos, informó el portal de noticias CBS en su cuenta twitter.

