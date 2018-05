El excandidato presidencial del partido Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci afirmó que sostuvo un diálogo con el Gobierno Venezolano con condiciones enmarcado en tres aspectos.

“Fui invitado a un diálogo y puse condiciones, (…), mi condición pasaba por la apertura del canal humanitario, una vez que se me hace la invitación yo hago entonces otra segunda petición, (…), no voy a una reunión al menos que se me garantice que van a empezar a soltar presos políticos”

El Pastor evangélico ofreció estas declaraciones este jueves en una rueda de prensa, luego de sostener un encuentro con el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro en Miraflores.

“Yo ahora soy un líder social y voy a darle respuestas a este país, yo me comprometí con este país a que yo iba hacer todo le posible por liberar a los presos políticos, yo me comprometí a abrir el canal humanitario y voy hacer consecuente en cuanto a lo que yo le dije a este pueblo”, destacó.

El tercer aspecto fue la solicitud de respuestas ante denuncias electorales realizadas por presuntas irregularidades en el proceso electoral este 20 de mayo.

Aclaró Bertucci que no pertenece a ninguna cartera de política, sin embargo señaló que es opositor al gobierno pero bajo la línea cristiana propia.

Aseguró su presencia en las calles para “abogar, para pelear, para luchar pero en factores democráticos de diálogo” y su necesidad de respuestas “porque no puede haber una segunda reunión si no hay respuesta de esta primera reunión”.

Este viernes se anunció que como parte de los acuerdos del diálogo fueron liberadas 20 personas cumpliendo así lo prometido.

Bertucci al conocer el anuncio expresó en su cuenta Twitter “Ver a estos 20 muchachos en libertad me impulsa en esta lucha por Venezuela y no por intereses partidistas. Muchos juzgan pero yo celebro el reencuentro de una familia que estuvo separada por la intolerancia. Seguimos abogando por 354 que esperan su salida. #BertucciEsLibertad”,

Muchos de ellos lucharon con escudos de madera y metal por este país, ahora yo intercedo por ellos poniendo a un lado cualquier ideología política para darles la JUSTICIA y la LIBERTAD que se merecen… Ya son 20! #BertucciEsLibertad pic.twitter.com/RWRCo0jbPn — JAVIER BERTUCCI (@JAVIERBERTUCCI) May 25, 2018

El excandidato presidencial, Javier Bertucci aseguró que de empezar a ver los resultados del diálogo ira de nuevo a una próxima reunión con el gobierno. Anunció que el próximo lunes llamará a otra rueda de prensa para constituir mesas de trabajo en función de que se abra la ayuda humanitaria y se pueda proveer de alimentos y medicinas al país.