Habla el ex presidente peruano Fujimori: “Reconozco que he defraudado a mis compatriotas, pido perdón” “Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco, por otro lado, que he defraudado a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón”, afirmó el ex mandatario.