El historiador y periodista británico Mark Curtis creó su propia base de datos online, llamada “Declassified” (Desclasificado), donde libera una serie de documentos de la A a la Z sobre asuntos secretos que imvolucraron al Reino Unido con casi todos los países del mundo.

Curtis, quien de a poco está agregando entradas a su sitio, dice que se referirá a algunos de los “episodios masivos ignorados” en la historia de la política internacional británica, como el apoyo al golpe de Idi Amin, en Uganda en 1971, o la bienvenida a la toma del poder militar en Chile, liderada por el dictador Pinochet.

Además hay menciones a la operación encubierta para derrocar a Sukarno en Indonesia y a la guerra encubierta del Reino Unido en Yemen en los años ’60.

En un tweet, Curtis publicó: #DECLASIFICADO. Archivos / artículos del Reino Unido sobre las Malvinas. Los documentos estadounidenses de @nsarchiv muestran varias preocupaciones del Reino Unido antes de la guerra de 1982, incluso sobre las islas como “centro de un vasto pozo de petróleo, tal vez nueve veces el tamaño de los campos del Mar del Norte”.

#DECLASSIFIED. UK files/articles on the Falklands. US documents from @nsarchiv shows several UK concerns before the 1982 war, including about the islands being the “centre of a vast pool of oil – perhaps nine times the size of the North Sea fields”. https://t.co/LqWz50VJYX pic.twitter.com/I0tCdbuReV

— Mark Curtis (@markcurtis30) January 22, 2018