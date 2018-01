Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Cataluña, ha aterrizado este lunes a las 8.20 hora local en el aeropuerto de Copenhague (Dinamarca), y apenas una hora después la Fiscalía General de España ha solicitado al Tribunal Supremo la activación de la euroorden de detención suspendida en diciembre.

Es la primera vez que Puigdemont ha salido del país belga desde que el pasado mes de octubre se trasladara a Bruselas juntos a otros miembros del cesado gobierno catalán tras ser acusado por la Fiscalía por los delitos de sedición y rebelión.

Se prevé que el exjefe y presumiblemente nuevo candidato a la Generalitat con la plataforma Junts Per Catalunya participe en una conferencia en la Universidad de Copenhague sobre la situación política que se vive en Cataluña.

Este fin de semana la Fiscalía ya había advertido que si salía del territorio belga se solicitaría nuevamente la activación de la euroorden para requerir que fuera entregado a España. De hecho, el abogado del expresident, Jaume Alonso-Cuevillas, ya admitió en declaraciones a RAC1 que si Puigdemont viajaba a Dinamarca “el riesgo de detención es bastante alto“.

Esta misma mañana está previsto que el nuevo presidente de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, anuncie la propuesta de Puigdemont como candidato al debate de investidura para presidir nuevamente la Generalitat desde Bruselas, instancia que se debe celebrar antes de que acabe el mes.

Cabe recordar que el líder de Junts per Catatunya declaró hace tan solo unos días que por medio de “nuevas tecnologías” podría hacerse cargo del gobierno comunitario. Puigdemont declaró a medios españoles que “en la prisión yo no podría dirigirme a la gente, no podría escribir, ni recibir a gente… la única manera es poderlo seguir haciendo en libertad, con seguridad. No se puede hacer de presidente si soy presidiario. La única manera es poder continuar haciéndolo en libertad y con seguridad”.



La euroorden solo ha sido solicitada para Dinamarca

Según las informaciones trascendidas, la medida solicitada por la Fiscalía al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena solo aplicaría para Dinamarca, país en el que acaba de aterrizar Puigdemont tras 80 días sin salir de Bélgica y cuya conferencia está prevista que tenga lugar a las 14.00.

En su petición, la Fiscalía se ampara en el artículo 40.1 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, el que contempla que “cuando se conozca el paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial española podrá comunicar directamente a la autoridad judicial competente de ejecución la orden europea de detención y entrega”.



“El Estado puede hacer el ridículo ante la comunidad internacional”

El senador de la coalición política vasca Euskal Herria Bildu (EH Bildu), Jon Iñarritu, ha advertido esta mañana que el Estado puede hacer “de nuevo, el ridículo” ante la comunidad internacional, si reactiva la orden europea de detención contra el expresident de la Generalitat de Cataluña.

En declaraciones concedidas a Onda Vasca y recogidas por Europa Press, Iñarritu ha asegurado que “uno de los problemas desde el inicio fue darle una vertiente judicial e incluso policial a un problema meramente político” y ha remarcado que “en lo que tiene que ver con la euroorden, ya el Estado español, el Poder Judicial, tuvo que echarse para atrás respecto a las euroórdenes que había presentado en Bélgica por no entrar dentro de los 32 supuestos en los que está recogida la euroorden, por lo que al empezar de nuevo en este aspecto, el Estado podría hacer, una vez más, el ridículo ante la comunidad internacional”.



El Gobierno danés guarda silencio

Consultado sobre la situación del expresident, el ministro de Exteriores danés Alders Samuelsen ha sostenido que el problema compete a las autoridades judiciales del país y ha evitado hacer comentarios al respecto.

“Acabo de escuchar las noticias cuando he llegado aquí, que ha llegado a Copenhague, pero esto realmente no compete a mi Departamento. Compete al ministro de Justicia. No tengo comentarios sobre esto respecto”, ha señalado Samuelsen en declaraciones recogidas por EP.