Oglietti, Doctor en economía aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona, se muestra confiado y nos dice “El Petro competirá con dólar como reserva de valor. En este sentido el Petro cumple con el ansiado objetivo de lograr una política monetaria independiente porque será capaz de crear una moneda propia y fuerte, que servirá de respaldo”.

-¿Qué es lo que motiva al Estado de Venezuela para crear el Petro?

-Uno de los principales objetivos del estado venezolano es el de utilizar el Petro como medio de pago internacional para saltar el bloqueo internacional que hoy en día está restringiendo el abastecimiento de bienes esenciales como las medicinas. También tiene el propósito de crear una moneda fuerte para que los venezolanos puedan ahorrar sin tener que recurrir al mercado negro de dólares.

-¿Qué diferencia al Petro de las otras criptomonedas conocidas a la fecha?

-El Petro no se diferencia en muchos aspectos, por ejemplo, en el hecho de que se emitirá un monto fijo e inmodificable de Petro como el Bitcoin. Pero será la primer moneda emitida por un Estado, ésta es una gran diferencia, porque a diferencia de otras emisiones de cripto no puede haber fraude y tiene el respaldo de la riqueza natural del subsuelo. Otra diferencia es que el Estado lo utilizará como medio de pago, por lo tanto tiene una usabilidad garantizada a diferencia de otras criptomonedas. Otra diferencia es que su valor será más estable que el de otras monedas porque está atada al valor de la cesta venezolana de petróleo, y como el Estado lo aceptará para pagar impuestos y regalías y, también en las empresas publicas exportadoras de Venezuela lo aceptarán como medio de pago. Sabemos que el valor del Petro tendrá un piso cierto pero no tendrá techo. Es una gran ventaja en el mundo de las criptos, especialmente en el momento actual donde experimentan grandes oscilaciones en su valor.

-¿ Son las criptomonedas la evolución del monetarismo? Ves en un futuro cercano, que el mismo Bolivar se pueda digitalizar o que estados nación comiencen a digitalizar sus monedas para no tener que pasar por el dólar sobre todo para el comercio internacional?

-La digitalización de las monedas es una tendencia casi irreversible, pero la digitalización de una moneda es una cosa y la emisión de criptomoneda otra. La cripto es por definición una moneda digital, el Bolivar puede llegar a serlo completamente. No es la función del Petro reemplazar al Bolivar ni competir con el Bolivar, sino mas bien lo contrario. El Petro competirá con dólar como reserva de valor. En este sentido el Petro cumple con el ansiado objetivo de lograr una política monetaria independiente porque será capaz de crear una moneda propia y fuerte, que servirá de respaldo. Actualmente EE.UU por el solo hecho de emitir billetes que van a parar al resto del mundo, un monto que se estima, como mínimo, en 0,5% del PIB de ese país. Es un gran negocio para EE.UU que puede financiar sus inversiones, gasto y guerras con el dinero que le aceptamos el resto de los ciudadanos del mundo. Grandes autores como Keynes, Davidson, entre otros, proponen que haya mas coordinación monetaria global, o lo que es igual, que la riqueza que genera la emisión de reservas se reparta en beneficio de todos. bueno, el Petro es una alternativa para enfrentar esta falta de coordinación monetaria global desencadenada por esta avaricia internacional.

-Sabemos que el Petro está respaldado en petróleo pero existen ventas futuras del recurso renovable, ¿Qué cantidad de barriles son los que irán en respaldo de la emisión?

-El respaldo del Petro no solo es el yacimiento Ayacucho de la cuenca del Orinoco, sino la garantía de que lo aceptará como medio de pago de impuestos, regalías y servicios.

-Qué pasa si el valor del Petro se dispara, y supera el respaldo en barriles de petróleo. ¿Lo han pensado?

-Como en todas las criptos la usabilidad puede hacer que el valor del petro suba y supere el valor de la cesta petróleo. El valor tiene piso, pero no techo. En ese caso, el diferencial de precio entre el Petro y el valor del petróleo estará respaldado, como en todas las criptos, por la confianza del mercado en que ese es el valor debido a la usabilidad y otras virtudes de la criptomoneda.

-¿Cuál crees será la reacción de Estados unidos y entidades como el FMI y Banco Mundial?

-El Petro básicamente es una emisión monetaria y ningún país puede prohibir a otro emitir moneda como están haciendo ahora con el decreto Trump que afecta a la emisión de deuda.

-De qué forma el Petro ayudará a Venezuela con el bloqueo económico del cuál es hoy víctima ¿De qué forma solucionará al ciudadano de a pie la falta circulante que hoy existe?

-El ciudadano de a pie tendrá muchos beneficios, una moneda fuerte en la que ahorrar, una menor presión sobre el dólar , contribuirá a estabilizar la economía, el financiamiento que aporte contribuirá a satisfacer la necesidad de importaciones de bienes esenciales y ayudará con la actividad de la minería.

-Si una persona quiere comprar con Petros, petróleo, o cargar combustible en una bencinera de Pdvsa, será posible?, ¿Quiénes más aceptarán Petros como moneda de cambio?

-El estado animará a que empresas privadas y públicas acepten Petro. Cualquiera podría hacerlo y dependerá de decisiones de los directorios de las empresas. do todos modos, es más que posible que grandes empresas como las que menciona acepten Petro como medio de pago, por lo que la usabilidad asegurará un buen valor del Petro.

-¿En qué Exchange se podrá comprar Petros? Estos se podrán comprar con qué monedas en un comienzo?

-Se podrán comprar en muchas exchanges aunque aun no han sido anunciadas y, por supuesto, se podrán comprar con divisas y criptomonedas. De todos modos, como sucede con todas las criptomonedas, la integración con los sistemas financieros de apoyo como wallets y exchanges irán mejorando y aumentando con el paso de los días posteriores a la oferta inicial.

-¿Por qué decidieron preminar la moneda, entiendo valdrá en la oferta inicial 60 usd, es así?

-La oferta inicial será al valor de la cesta venezolana de petróleo.

-¿Por qué el limite de 100 millones de Petros?

-¿Por qué no? en este caso lo importante es que se adoptó un modelo deflacionario de emisión, es decir, que tiene un valor fijo y se predetermina en el contrato de emisión que no habrá un aumento de este criptoactivo, por lo que los inversores pueden tener confianza de que si aumenta la usabilidad el valor aumentará.

-¿Ves posible que otros países productores y compradores de petróleo decidan dar uso a la moneda?

-Por supuesto. Hemos tenido muchas iniciativas para lograr una coordinación monetaria regional para disminuir el uso de divisas en los intercambios internacionales. Todas han tenido grandes deficiencias que el Petro puede corregir plenamente. El potencial del Petro en la política monetaria regional es enorme.

-¿Porqué crear Petro como un token de Ethereum y no crear una moneda digital propia?

-Se utilizarán inicialmente un token, para una etapa inicial, la pre-venta, pero luego todo migrará a la blockchain propia y se creará una moneda propia.

-¿Entiendo se lanza en febrero, de qué forma se harán cargo de la alfabetización digital de la población para que pueda participar del Petro?

-El plazo fijado por el presidente es el 20 de febrero y el proceso de criptoalfabetización es algo que ya esta avanzado en Venezuela y se masificará paulatinamente, como todo proceso de alfabetización.

-¿Dónde pueden las personas descargar su billetera Petro?

-Todavía no se ha anunciado

-¿Podría conectarse el Petro con el carnet de la patria y facilitar así el uso de la criptodivisa en el comercio?

-Sí

– ¿Cómo verán el tema de la seguridad del Petro?

-El Petro tiene todas las garantías de seguridad que existen en la actualidad

-¿Existirá la posibilidad de hacer minería digital del Petro, o su complejidad es demasiado alta y es mejor comprarlo?

-Se podrá hacer actividad de minería con el Petro