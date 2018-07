El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reúnen este lunes en Helsinki, Finlandia, en una cumbre muy esperada y que será por el vista por el mundo por sus conversaciones en los temas internacionales y de sus relaciones bilaterales.

La cumbre se celebrará en el Palacio Presidencial de Helsinki, según ha anunciado Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso. Según se puede consultar en la aplicación móvil para periodistas acreditados #HELSINKI2018, la reunión será de casi tres horas.

El encuentro comenzará a las 13:15, hora local, con una reunión cara a cara de los dos mandatarios, en la que solo estarán acompañados por sus traductores.

Luego se procederá a entablar conversaciones a nivel de delegaciones —probablemente en el formato de un almuerzo de trabajo—, después de las cuales Putin y Trump ofrecerán una rueda de prensa conjunta para resumir los resultados de la reunión.

La delegación rusa solo incluirá al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y a Ushakov, mientras que la parte estadounidense estará representada también por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y los asesores “más cercanos” de Trump, según informó Ushakov. Lavrov y Pompeo mantendrán una reunión aparte en el marco de la cumbre.

Pocas horas antes de la cumbre, Trump afirmó en Twitter que las tensas relaciones entre Washington y Moscú se deben a “la caza de brujas” del FBI, que investiga la influencia rusa en las presidenciales estadounidenses de 2016.

President Obama thought that Crooked Hillary was going to win the election, so when he was informed by the FBI about Russian Meddling, he said it couldn’t happen, was no big deal, & did NOTHING about it. When I won it became a big deal and the Rigged Witch Hunt headed by Strzok!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018