Descontentos resultaron los representantes de 18 comunidades indígenas tras la respuesta recibida por el Ministerio de Minería, al petitorio en que se solicitaba a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dar término al contrato firmado entre CORFO y SQM, el pasado 17 de enero, que permite la explotación de litio desde el Salar de Atacama, hasta el año 2030.

En la reunión, la ministra de Minería, Aurora Williams, junto a la ministra de Desarrollo Social (S), Heidi Berner y al subsecretario de Minería, Erich Schnake, señalaron a los dirigentes atacameños que no se podía poner fin al Contrato ya firmado, como se está solicitando, por “no tener las facultades para retrotraer un contrato de esa naturaleza”. Además las autoridades indicaron, por otro lado, que sí es importante para el Gobierno, la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones, sobre todo en lo que respecta a la sustentabilidad de la cuenca del Salar. “Estamos buscando el monitoreo homologado del Salar y que ustedes sean parte activa en eso”, expresó la ministra Williams.

Sin embargo, esta decisión no fue suficiente para los representantes de las comunidades atacameñas, ya que no se tomaron en cuenta los puntos que se solicitaron en la carta enviada a la Presidenta y justamente, lo que se buscaba era obtener una respuesta directa. “Nos vamos con una sensación de insatisfacción, pues no fuimos recibidos por la Presidenta como esperábamos. Los ministerios de Minería y Desarrollo Social, nos entregaron un documento que claramente no cumple con las expectativas que teníamos. Por lo tanto, insistimos en que exista un pronunciamiento por parte de la Presidenta, con respecto al petitorio que realizamos originalmente, además, nos reservamos los derechos de las acciones que podamos realizar luego de esto”, advirtió la Presidenta del Consejo de Pueblos Atacameños, Ana Ramos.

El sentir del Pueblo Atacameño (lickanantay, en su lengua originaria) radica en que no se han tomado en cuenta sus inquietudes con respecto a una decisión tan importante como lo es la extracción de litio, a través del agua del Salar de Atacama, única fuente de trabajo y vida para los pueblos indígenas que por miles de años ha pertenecido a ellos y que sus ancestros les han legado.