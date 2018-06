Un tribunal de Moscú decretó este lunes, arresto de dos meses para el conductor de taxi que atropelló el sábado a peatones en el centro de la capital rusa, informó un corresponsal de Sputnik desde la sala del tribunal.

“Satisfacer la demanda de la investigación, establecer una medida cautelar contra Chinguis Anarbek que es arresto de dos meses hasta el 16 de agosto”, dijo la jueza Natalia Lárina.

Por su parte, el conductor del taxi, de 38 años, reconoció su culpa y pidió disculpas por lo sucedido.

“Pido disculpas por todo, llevo dos días sin dormir, me vi obligado a ganar ese dinero para mantener a mi familia, no sé qué pasó, la falta de sueño me hizo confundir el acelerador, acepto totalmente mi culpa y pido disculpas a los afectados y sus familiares”, dijo.

Este sábado un taxi embistió a peatones en la calle Ilinka en el centro de Moscú, provocando al menos siete heridos.

De acuerdo a una fuente de los servicios de seguridad de Moscú consultada por Sputnik, entre los lesionados se encuentran: dos mexicanas, dos azerbaiyanos, dos rusos y un ucraniano.