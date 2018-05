En la mañana de este miércoles la policía española detuvo en el aeropuerto de Madrid al empresario británico Bill Browder, a quien pesa una orden de detención de la Justicia rusa tras haber sido condenado en diciembre pasado a nueve años de prisión por fraude y evasión de impuestos.

La información la dio a conocer el mismo empresario en su cuenta de la red social Twitter, desde donde minutos después notificó su liberación porque la orden de arresto “no era válida”.

Urgent: Just was arrested by Spanish police in Madrid on a Russian Interpol arrest warrant. Going to the police station right now.

Browder colabora con una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre blanqueo de dinero en España supuestamente procedente del saqueo de 200 millones de las arcas públicas rusas por parte de altos funcionarios del Gobierno de Vladimir Putin. Los hechos se remontan a 2007 y el asesor legal de Browder en Rusia, Sergei Magnitsky, quien murió en la cárcel. Desde entonces el empresario declaró la guerra a Putin.

Ironically, the reason I’m in Madrid is to give evidence to senior Spanish anti Russian mafia prosecutor Jose Grinda about the huge amount of money from the Magnitsky case that flowed to Spain. Now that I’m released my mission carries on. Meeting with Prosector Grinda now

— Bill Browder (@Billbrowder) May 30, 2018