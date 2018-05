La diabetes es una enfermedad silenciosa y cada día hay más personas en su lista, lo más lamentables muchos jóvenes están desarrollando esta afección y desconocen que la tienen. Tanto así que esta enfermedad es la quinta causa de muerte en Panamá.

Datos de la Contraloría General de la República revelan que por año mueren cerca de 1,300 personas con diabetes. De estas, 702 son mujeres y el resto, 598, hombres.

Informes del Ministerio de Salud revela que al rededor del 9.5% de la población panameña padece de diabetes, lo que indica que hay pacientes jóvenes entre 20 a 40 años que ya han desarrollado el padecimiento, cuando antes se veía personas de 50 a 60 años desarrollando la diabetes.

Informes del censo de Salud Preventiva revelan que aproximadamente el 13% de personas mayores de 40 años sufren de diabetes.

“Por más que existan clínicas y hospitales, si no cambiamos nuestros hábitos, si no comemos en forma saludable, no hacemos ejercicio, ni tratamos de evitar el estrés diario y no nos dediquemos a seguir nuestros controles, no vamos a poder acabar con estas enfermedades”, dijo Eric Ulloa, ministro de Salud encargado.

Las estadísticas también arrojan que hay una incidencia de sobrepeso u obesidad en pacientes jóvenes que está por arriba del 50%; hipertensos 30%; diabéticos 13%. Todo esto lleva complicaciones posteriores que da como resultados infartos, enfermedades vasculares cerebrales o derrames, problemas renales, de la vista y problemas de las extremidades inferiores hasta úlceras que se desarrollan y todo esto causa problemas de discapacidad.

Ulloa indicó que toda persona después de los 20 años debiera hacerse su examen preventivo anual para conocer su estado de salud, su nivel de glicemia, su presión arterial, si tiene sobrepeso u obesidad e ir combatiendo estos problemas que presenta.

“Todas las personas que tienen un familiar con diabetes tipo 2 tienen un riesgo aumentado de desarrollar diabetes, por lo que debe contribuir a practicar hábitos de vida saludables”, concluyó Ulloa.

El presidente de la Asociación Panameña de Diabéticos, Ernesto Collins, señaló que para evitar la diabetes hay que hacer ejercicios y tener una alimentación sana. Si ya la persona es diabética debe evitar las sodas, jugos, bebidas alcohólicas y menos las frituras, porque estas se convierten en un veneno para quien la padece.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la diabetes como una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.