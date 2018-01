Todos alguna vez nos hemos arrepentido de algo que hemos hecho, y los actores de Hollywood no son la excepción. Algunos de ellos no han quedado conformes con algunos roles que han tenido que desempeñar, a pesar de que sus películas se hayan transformado en taquilla.

Es por eso que a continuación te mostraremos 7 actores que se arrepintieron de haber aparecido en conocidas películas:

1.- Nicole Kidman en “Australia”

La actriz protagonizó una película romántica junto a Hugh Jackman, sin embargo, es una de las cintas de las cuales Kidman no se siente orgullosa. “No puedo ver esta película y estar orgullosa de lo que hice”, señaló en una entrevista que concedió a una radio en Sidney. “Es imposible para mí conectar emocionalmente con ella”, agregó.

2.- Matthew Goode en “Año Bisiesto”

Esta comedia romántica no significó un desafío personal para el actor y sólo le sirvió para estar cerca de su casa y ganar dinero. “La razón por la que la tomé fue para poder ir a casa los fines de semana”, contó sobre la película que fue filmada en Irlanda. “¿Fue un mal trabajo? Sí, pero bueno, lo pasé bien y me pagaron”, declaró a The Telegraph.

3.- Robert Pattinson en “Crepúsculo”

Fue la película que lo catapultó a la fama, sin embargo, es la que más odia. En reiteradas ocasiones ha hecho declaraciones sobre esto. “La primera vez que leí los libros pensé que se trataba de algo impublicable”, señaló.

Luego agregó: “Si Edward no fuese un personaje de ficción, si fuese una persona real, sería uno de esos tíos… un asesino con un hacha”. “Toda mi actuación está basada en el hecho de tener que llevar lentillas extremadamente incómodas. Es una mezcla de parecer estreñido y drogado”, confesó.

4.- Jude Law en “Alfie”

Esa película fue un fracaso en la taquilla del 2004 y fue el mismo actor quien reconoció que cuando vio la película se dio cuenta que “no había resultado como él quería”. Sin embargo, no se arrepiente de haber tomado el papel: “Parte de la razón por la que te embarcas en un proceso creativo es para a veces caer, lo que a veces te puede llevar al triunfo”, explicó de una forma muy madura.

5.- Kate Winslet en “Titanic”

La actriz recuerda con mucho cariño al equipo de trabajo y a sus compañeros de elenco, tampoco tiene nada contra el guión ni la película, sin embargo, Kate odia ver Titanic, pues no le gusta cómo fue su actuación. “En cada una de las escenas pienso ¿En serio? ¿Lo hiciste así? Oh Dios Mío. Incluso mi acento americano, no puedo escucharlo, es terrible”, explicó asegurando que le encantaría hacerlo de nuevo para mejorar su interpretación.

6.- Megan Fox en “Transformers”

Fue la película que la lanzó a la fama, sin embargo, señala que “actúa terrible en ellas” y que además son películas de muy mala calidad. “Es mi primera película real, y no es honesta y no es realista. La película no estaba mal, pero no estoy orgullosa de lo que hice”, indicó.

7.- Mark Wahlberg en “Boogie Nights”

Es un actor muy católico y lo dejó en evidencia cuando contó que se arrepiente de haber participado en esta película “Siempre espero que Dios sea un fan de las películas, y también que pueda perdonar, porque he tomado algunas muy malas decisiones en el pasado. “Boogie Nights” está ahí al principio de esa lista”, aseguró.