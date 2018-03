¿A qué se debe el sorpresivo cambio de imagen de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh?

Tras dos años sin saber de ella en el plano musical, Amaia Montero, quien fuera vocalista del famoso grupo español ‘La Oreja de Van Gogh’, ha sacado un nuevo disco, titulado ‘Nacidos para creer’.

Nada más salir el nuevo álbum a la venta, sus seguidores se mostraron sorprendidos por el cambio físico que se podía apreciar en la vocalista, pero fue durante la pasada semana, el concreto la noche del jueves, cuando Amaia dejó completamente boquiabiertos a sus fans tras aparecer sobre el escenario con un nuevo rostro.

Fue durante la celebración de los premios de una cadena radial española (Cadena Dial) en Tenerife (España), cuando la artista se subió al escenario enfundada en un mono naranja y con un rostro muy diferente al que estamos acostumbrados a ver.

En medio de las publicaciones y mensajes en redes sociales que aludían al sorpresivo cambio de imagen de la cantante, hubo quien recordó que su nuevo single, ‘Nacidos para creer’, tiene una letra muy reivindicativa que de hecho habla de que a la artista le importa muy poco lo que digan sobre ella:

“Hay quien encuentra raro que a los 40 / No esté casada / Pocos me han desnudado / Muchos me hacen la cama / Otros juran que bebo y que en persona/ No valgo nada/ Que hace dos o tres tallas / Que no entro en mis vaqueros / Y a veces me dan ganas de volverme y decir / Si tú no sabes nada de mí / Ni dónde ni con quién ni cuándo/ Si cuelgo a dios o al diablo en la pared/ A qué me atreví, lo que nunca haré/ A cuánto vendes tu la verdad? / Quién te dio vela en este entierro / No busco un clavo ardiendo/ Y si miro atrás tu no estás ahí / Con los que pondrán la mano en el fuego por mí.