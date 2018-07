Diecisietes hombres que fueron imputados por un tribunal de la India de Chennai por violar repetitivamente a una niña de 12 años durante siete meses, fueron linchados por cincuenta abogados este martes.

#WATCH : Dramatic visuals from Mahila Court in Chennai where lawyers thrash the 18 accused, who sexually harassed an 11-year-old girl for over a period of 7 months. #TamilNadu pic.twitter.com/8ASDOlm7gW

Los medios locales que difundieron las fuertes imágenes, revelan que el hecho ocurrió dentro del propio edificio del tribunal donde se encuentran los hombres arrestados en edades comprendidas entre 23 y 66 años.

Advocates at Mahila court in Madras HC campus severely thrashed 17 accused who were sexually harassing minor girl for over 7 months in Chennai,This happened when they were taken back to the bus after the order from the judge to keep them in judicial remand till 31st July! pic.twitter.com/qdJlJofA3J

