Una enfermera de 69 años fue sorprendida jugando con un vecino anciano en el estacionamiento de un hospital en Inglaterra durante su turno. La veterana del NHS fue vista por transeúntes sorprendidos cuando estaba teniendo relaciones con su amante de 71 años.

Los visitantes indignados informaron a los jefes del hospital que la enfermera estaba “amamantando” al hombre.

La aventura quedó al descubierto cuando el esposo de la enfermera descubrió que el hospital la había investigado por supuesta mala conducta. Una fuente dijo: “Cualquiera que los haya visto debe haberse quedado conmocionado: una enfermera que se comporta de esa manera en un automóvil estacionado no es lo que se espera al llegar a un hospital.

Pero lamentablemente sus travesuras a plena luz del día han tenido un costo para ella. “Ella era tan respetada como una enfermera. Ella devastó a su familia y su reputación perfecta, todo por un ésto”.

El escándalo surgió solo unos meses antes de que la enfermera se jubilara tras décadas de dedicado servicio al NHS. La enfermera ha sido jefa en el hospital por más de diez años y ha disfrutado de una carrera ejemplar en otros antes de eso.

“Ha ganado premios y alabanzas brillantes de figuras públicas por su trabajo. Nuestra fuente dijo: “No se puede pedir un ejemplo más perfecto de una enfermera”.

Pero la reputación de la mujer fue cuestionada después del encuentro ilícito con su amante secreto en junio pasado.

La pareja fue vista participando en un acto sexual dentro del vehículo durante el turno de la enfermera. La mujer ha estado casada por más de 40 años. Se cree que tiene hijos adultos y nietos. Se cree que la enfermera y su amante vivieron en la misma calle durante varios años.

El hospital le informó que podría enfrentar una audiencia disciplinaria. Una fuente dijo: “Sé que no estaba lejos de la jubilación, pero nunca hubieras imaginado que sería ella quien tomarían estos riesgos en el lugar de trabajo”.

The Sunday People ha decidido no nombrar el hospital. Se entiende que la enfermera ya no está viviendo con su esposo. La Junta responsable del hospital involucrado dijo: “Se han seguido las políticas de investigación de Recursos Humanos. No podemos agregar más comentarios sobre un caso personal individual”.