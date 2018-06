Aunque hoy en día los curriculum son tan completos debido a la constante variación de los lugares de trabajo en los que nos desempeñamos; esto no siempre es una elección del trabajador, que puede verse despedido.

A veces hay determinadas coyunturas que traen como consecuencia que algunas compañías tomen la determinación de reducir su personal y por ende resultan afectados varios empleados con el despido.

Para aprender a identificar si la intención de la empresa donde trabajas es prescindir de tus servicios, el portal web La Bioguía recopiló cinco señales que pudiesen ayudarte a aclarar tus dudas:

Recibir un reporte de mal rendimiento

Si recibiste un reporte sobre tu desempeño y su resultado es negativo, puede ser una señal de que en la compañía donde trabajas están pensando en despedirte.

Abundancia o escasez de tareas

Algunas veces el empleador con el objetivo de ejercer presión, toma la decisión bien sea de asignar tareas que ninguna persona podría terminar por su volumen o complejidad; o por el contrario, disminuir el número de carga laboral de manera dramática.

Cambio en el trato de los superiores

Si percibes indiferencia o mal trato por parte de alguno de tus superiores, ya sea el director o jefe directo, de manera constante, esto puede ser una señal de que quizás las cosas no van bien.

Reforzar el control y supervisión

El aumento de control o vigilancia es una señal de que pueden estar pensando en despedirte. Cuando este tipo de supervisión se vuelve intensa en el caso del cumplimiento de los horarios, las tareas, o directamente piden más a menudo reportes de tus tiempos y resultados, puede ser una indicación.

Falta de reconocimiento

Si a pesar de que te esfuerzas y trabajas más de la cuenta no recibes ningún tipo de reconocimiento de lo bueno que logras, no sólo puede significar una futura partida, sino que quizás ese trabajo no es para ti.