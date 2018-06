Un equipo de tres científicos dieron alguna perspectiva en cuanto a la posibilidad de que nuestra civilización pueda conseguir vida alienígena, para ello se sometió a análisis de la paradoja de Fermi, la cual acentúa la contradicción entre las estimaciones que dan una alta probabilidad de que exista vida extraterrestre en el universo que se puede observar y la falta de evidencias palpables de que estén presentes.

Las conclusiones a las que llegó este equipo se publicaron en el mes de junio de 2018 en la revista Proceedings of the Royal Society. Elementos que permitieron aseverar de manera más fehaciente que las contradicciones encontradas, no solo afectan las observaciones recientes del universo, sino que pueden proyectarse al futuro y deriva en la implicación razonable que, jamás se conseguirá vida inteligente en el espacio extraterrestre.

Para llegar a esta conclusión, los científicos nombrados pusieron en reconsideración algunos de los parámetros de la ecuación de Drake, la cual es la fórmula más conocida en el cálculo del número de civilizaciones que pueden ser detectadas en exoplanetas y otros planetas, extendiendo las estimaciones más allá de la vía láctea.

Esta ecuación que tiene ya algún tiempo, estos investigadores la presentan como vigente, aun y cuando data de 1960, año en que fue propuesta por el astrónomo Frank Drake. Según su opinión no pasa lo mismo con la paradoja de Fermi.

Estos hechos investigados han permitido aseverar que quizás, nuestra civilización, incluyendo nuestra inteligencia, es sumamente rara por lo que, la posibilidad de que somos únicos en el universo es cada vez más alta.

Hipótesis de la Tierra Especial

Esta atribuye el origen de la vida del universo en nuestro planeta ya que se cumplieron gran cantidad de casualidades afortunadas, que en otros planetas o exoplanetas, tienen una posibilidad ínfima de que se repitan, esto es debido a que, no solo se debe tener suerte en los eventos, también deben suceder catástrofes que permitan cambios evolutivos que conlleven a una vida mucho más compleja.

El sueco Anders Sandberg, quién es el científico principal de este grupo de invertigadores, destacó, -como respuesta a la paradoja-, que la inteligencia es muy rara, pero no solo eso es que “debe ser tremendamente rara”, así lo recoge su sitio web Universe Today. “Otra posibilidad es que la inteligencia no durara mucho, pero es suficiente con que una civilización sobreviva para que se vuelva visible”, afirmó.

Según estas afirmaciones, pudiese aseverarse que en otros planetas ha podido existir vida inteligente, o aún existe, sin embargo no se han perpetuado lo suficiente para hacerse visible, lo que los condenó o condena (según sea el caso) a su desaparición.

En las estimaciones alcanzadas por estos científicos, actualmente la humanidad es el único grupo de organismos inteligentes, resaltando que en el pasado, o en el futuro, podrían existir otras civilizaciones de poca duración.