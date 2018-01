Luego de que este viernes escribiera en Instagram una publicación en la que afirmaba “Despidiéndome de algunos amigos del MG en este último día de trabajo en Mega”, el abogado realizó su última participación en el programa tras cuatro años en pantalla.

A post shared by Daniel Stingo Camus (@danielstingo_tv) on Dec 29, 2017 at 3:06pm PST

Tal y como recoge el medio Glamorama, Stingo se despidió con halagos hacía Lucho Jara: “Estoy en un panel en que hay mucho fiato, mucha rapidez mental. Y una de las razones de por qué a este programa le ha ido muy bien es que este panel sigue a un capitán, que es Lucho Jara. Un tipo que es rápido, acompañado y guiado contigo (Kathy Salosny)”, sostuvo en la ocasión, en la que no reveló más detalles sobre su salida.

Ayer martes, sin embargo, reveló lo que hay detrás de su cese en un video que remitió a Intrusos:

“Mi salida del matinal tiene que ver con que Pablo Alvarado, el productor ejecutivo, tomó la decisión. Me la comunicó los primeros días de diciembre. Y como él siempre dice, y hace este símil con los equipos de fútbol, yo creo que tomó la decisión de poner a otros jugadores, sacar a este. No le gustó a este lateral izquierdo. No sé. Es un derecho que tiene cualquier persona que conduce un programa de televisión. Así que está bien, digamos.Hay 14 personas, entre panelistas, productores, sin contar a los chef. Han invertido en mucha gente. Pero bueno, es parte de lo que es la televisión. No es nada nuevo”, aseguró el abogado en el espacio televisivo.