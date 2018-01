Un pequeño perro luchó por su vida luego de que su irresponsable dueño usó un tinte para el cabello humano y lo tiñó púrpura. Violeta fue llevada a un veterinario, quienes vieron horrorizados al animal en un centro de rescate de animales en Florida. El pobre can aún se está recuperando tres meses después. La mezcla maltesa, sufrió graves quemaduras químicas debido al tinte, y estuvo casi cegada.

En una publicación en Facebook, los trabajadores describen la experiencia traumática de Violet como ‘una historia de precaución, dolor extremo, fuerza y amor increíbles’.

La publicación dice:

“Violet tenía los ojos hinchados, estaba flácida y apática, tenía quemaduras en la piel: le dimos líquidos, analgésicos y lavamos suavemente la mayor cantidad de producto químico que pudimos, luego la vendamos. Luego esperamos, Violet se fue a casa con nuestro veterinario y esperamos. Y ella llegó a la mañana siguiente y nos sorprendió que hubiera sobrevivido a la noche. Pero aún esperamos. Comenzamos el arduo proceso de afeitarle el cabello para medir realmente el daño. Al principios pensamos que no sobreviviría”.

Tres meses más tarde, y después de una gran cantidad de analgésicos, antibióticos, líquidos intravenosos, tratamientos de miel, eliminación de costras, anestesia, cambios de vendaje, noches de insomnio, preocupación y esperanza, los veterinarios finalmente encontraron un “rayo de luz”.

La publicación dice:

“Violet comenzó a decirnos qué hacer, comenzó con un poco de ruido; no es realmente un ladrido, no es realmente un llanto. Pero luego encontró su voz y nunca, nunca, se detuvo. Estaba claro, Violet estaba mejorando y quería que todos lo supieran”.

“Aún así, nos preocupamos: ¿tenía ceguera permanente? ¿Habría una infección? ¿Crecería alguna vez su cabello? ¿Había algo que nos faltaba? Cuando salieron las últimas vendas, respiramos con alivio: Violet era hermosa”, y agregaron que hay que usar productos específicamente diseñados para mascotas o podría poner la vida de su mascota en peligro”.

Los Servicios para Animales del Condado de Pinellas también quisieron asegurarse de que este mensaje se transmitiera:

“Los cambios de imagen de mascotas son maravillosos: salen sonriendo después de un nuevo corte de pelo, ribete de uñas, tal vez un pequeño lazo o bandana. Huelen tan bien, se sienten tan suaves y brincan por presumir. ¡Genial! Exprésate, pero por favor no uses tinta para el cabello diseñado para que los humanos expresen el estilo de tu mascota.

Digamos todos juntos: NO, bajo ninguna circunstancia, use el color del cabello destinado a los humanos en sus mascotas. Los productos químicos en el tinte para el cabello son TÓXICOS y causan una amplia gama de lesiones externas a su mascota: posibles quemaduras, ceguera y debido a que el primer instinto de un animal es lamer, puede causar envenenamiento o quemaduras internas. Simplemente no lo hagas.”

¿Quieres las buenas noticias? Little Violet ha encontrado un nuevo hogar y tiene un ‘nuevo papá’:

Un mensaje para tomar en cuenta.

