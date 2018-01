Una mujer presa del pánico se arrojó desde la ventana de un segundo piso porque temía que su marido presuntamente abusivo la fuera a matar a puñaladas.

La ama de casa Taiane Falco Ríos, de 23 años, ahora podría quedar paralítica de por vida después de que se zambulló al vacío desde el balcón de 6 metros de alto hasta el suelo el martes por la mañana.

Según los detectives, Taiane dijo que su esposo Diego Felipe Pereira Santana, de 27 años, la había golpeado en cabeza contra la pared en un ataque de celos.

Los médicos informaron que la mujer lesionada sufrió una vértebra fracturada y enfrenta el riesgo de paraplejía después de tirarse desde el bloque de apartamentos en Manaus, al norte de Brasil, donde vive con su pareja.

La detective Debora Mafra, de la Unidad de Policía Especializada para Crímenes contra las Mujeres (DECCM), dijo: “La víctima afirmó que su marido llegó borracho a su casa y comenzó a acusarla de traicionarlo con un amigo. Estaba maldiciendo, abusando y haciendo amenazas. Supuestamente la golpeó, la agarró de la cabeza y la golpeó contra la pared, causándole moretones en la cara”.

Taiane informó que después de ser atacada, Diego amenazó con que ella ‘vería lo que estaba pasando’ y se fue a la cocina.

Ella pensó que iba a conseguir un cuchillo y temiendo por su vida, tomó la decisión drástica de tirarse por la ventana, porque creía que la iban a matar.

Un video, filmado por vecinos horrorizados y entregado a la policía, muestra a la víctima cubierta con una sábana, tumbada inmóvil sobre la hierba en el frente del edificio mientras los paramédicos le hablan, revisan su estado de salud y le dan ayuda de emergencia antes de subirla a ella una camilla.

En un momento, la joven mujer llora de dolor. Ella fue llevada al Hospital de Accidentes y Emergencias Dr. Aristoteles Platão Bezerra de Araújo.

Según los testigos presenciales, el agresor apareció poco después de que la víctima cayera al suelo y, según los informes, intentó arrastrarla a un automóvil.

Sin embargo, los residentes del condominio le impidieron hacerlo.

El sospechoso de abuso doméstico fue arrestado en el lugar de los hechos y luego de pagar una fianza de 2.500 reales comparecerá ante un tribunal acusado de causar daños corporales graves. Él niega las acusaciones.

La víctima se somete a exámenes en el hospital. Se dice que sus heridas no ponen en peligro su vida.

“Los doctores le están haciendo pruebas para ver si sufrirá problemas a largo plazo con el movimiento de sus piernas. Por el momento no tenemos más noticias que el hecho de que ella se encuentra en una condición estable, pero no puede mover sus extremidades. Es obvio que su familia espera que el daño no sea permanente”, explicó Det. Mafra.