Un terrible video que muestra el supuesto suicidio de una oven de 18 años en Tailandia se ha tomado las redes después de que un taxista lo transmitiera en vivo.

Nittaya Sawatdiwan tomó un taxi la madrugada del pasado 2 de enero hasta un puente de Bangkok, donde le pidió al taxista que se detuviera y grabara un video para Facebook Live. El chofer, Pattharadanai Noomarinart, filmó a la joven mientras ella subía por la barandilla del puente y cuando finalmente saltó hacia el río Chao Phraya, informa el diario Mirror.

Después de que el video se volviera viral, muchos usuarios criticaron al hombre por no haber hecho nada para evitar el suicidio (ADVERTENCIA: la grabación puede herir su sensibilidad). Sin embargo, Noomarinart afirmó que no impidió que la joven saltara al río porque no conocía sus intenciones.

Al ser interrogado, el taxista explicó a la policía que la mujer lloraba, cantaba y parecía estar ebria. Según fuentes locales, la joven habría discutido con su novio, lo que posiblemente desencadenó la trágica acción. Además, revelaron que la mujer le pagó dinero extra al taxista para que se quedara con ella y filmara el video.

El cuerpo sin vida de la joven fue encontrado dos días después por buzos de la Policía a unos 500 metros al sur del puente desde donde saltó. Si bien no se han presentado cargos contra el taxista, podría ser sentenciado a un mes de cárcel o recibir una sanción de 10.000 bahts (310 dólares) por no impedir el suicidio.

Vía RT