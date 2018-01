Un video inquietante que muestra cómo los humanos fueron utilizados como muñecos de prueba de choque de automóviles en la década de 1970 ha aparecido en línea.

El video, que se origina en Alemania, muestra personas empujadas, maltratadas y tiradas en sus asientos durante los accidentes automovilísticos de simulación.

El video también muestra personas golpeando a otros vehículos conducidos por humanos en carreteras nevadas, y conductores chocando contra árboles que fuerzan al parabrisas a desprenderse del bastidor del automóvil.

Entonces se ve a un hombre golpeando dos vehículos estacionados en una pista de prueba.

Las imágenes en cámara lenta muestran al hombre inclinado hacia atrás con miedo para protegerse del impacto.

Cada persona parece estar ilesa después de las pruebas, lo que no quita que quizá si hubiesen algunos que resultaron dañados, simplemente no se hayan mostrado esas imágenes precisas.

La filmación fue transmitida por primera vez en la serie de televisión estadounidense ABC “Ripley’s Believe It or Not”, presentada por Jack Palace, el 6 de octubre de 1985.

Según el usuario de YouTube Adamstarpictures, “la historia era sobre la seguridad del automóvil y la importancia de usar el cinturón de seguridad”.

Y agrega: “La primera mitad contó con imágenes familiares de muñecos de prueba de choque en cámara ultra lenta a partir de pruebas de choque de automóviles realizadas a fines de los años setenta y principios de los ochenta. Este increíble clip muestra el final del segmento en el que las pruebas de colisión en Alemania utilizaron voluntarios humanos en vivo”.