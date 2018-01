Sabemos que el uso de las redes sociales siempre son vulnerables a ataques y hackeos, por eso tenemos que ser cuidadosos con nuestra información. Una de la app más utilizadas por los usuarios es Instagram, y realizó algunos cambios en su funcionamiento que -para muchos- no fueron bien recibidos.

A lo igual que WhatsApp, Instagram revelará la hora de tu última conexión en la app. Desde hoy ya no habrá más disculpas por no ver el mensaje de un usuario, pero ¡No te estreses antes de tiempo! Esta función también podrá ser desactivada para que tus amigos no tengan acceso a esa información, aunque tú tampoco podrás saber sobre ellos.

Para comprobar el último ingreso o ver si está activo un usuario, solo tienes que ir a la sección Direct y chequear su estado. ¿Cómo desactivarlo? De la misma forma que WhatsApp (ambas app de propiedad de Facebook) Debes dirigirte a tu perfil, luego ir a “opción” y descender hasta donde dice “mostrar estado de actividad”. Lo desactivas, y listo.

Otra función que incorporaron es la de alertar sobre las capturas de pantallas en tus Instagram Stories. Sin embargo, existen aplicaciones para no dejar en evidencia los Stalkeos (término en inglés que se utiliza para husmear en las redes sociales de otra persona sin que ella se entere). Snapchat fue la primera app en incorporar esa medida. Esta última función aún no se sabe desde cuándo comenzará a operar, pero las ‘psyco’ de las redes ya están nerviosas.

¿Te gustan estas nuevas mejoras a la red social?