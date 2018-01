El último capítulo de ‘La Divina Comida’ estuvo marcado por la participación de Yamila Reyna, Álvaro Escobar, Nicolás Peric y Schlomit Baytelman, quienes deleitaron a los espectadores con su papel de anfitriones y revelaron diversos detalles sobre sus vidas.

Yamila, quien fue la tercera anfitriona de la noche, contó cómo fue su llegada a Chile y sorprendió a todos revelando un lamentable episodio que le tocó vivir con un expareja, quien le robó todo su dinero y la dejó en la ruina.

La comediante argentina recibió al resto de participantes en la casa que comparte junto a su actual pareja, Daniel Valenzela y su perro Ernesto.

Este es su duro testimonio, el que fue recogido por Glamorama:

Álvaro Escobar: “¿Cómo llegaste a Chile Yami?”

Yamila Reyna: “Me vine porque en Argentina tenía una crisis existencial a los 20 años, de no saber si yo era buena en lo que hacía o era mi papá el que levantaba un télefono por detrás mío y decía: ‘dale trabajo a mi nena’. Y aparte, tuve un intento de secuestro en la época de los secuestros express, habían querido secuestrar a mi hermano pero llegó mi papá, y después me quisieron secuestrar a mí cerca de mi casa en Buenos Aires. Y ahí mi papá me dijo, yo estaba entre que me venía y no me venía, y mi papá me dijo: ‘andáte’. Yo llegué a Chile y sentí que era mi lugar en el mundo. Eso que viví un año en México después, y me volví porque la verdad es que México no me gustó para vivir, lo encontré una ciudad demasiado peligrosa”

Nicolás Peric: “¿En el D.F estabas?”

Reyna: “Sí”

Escobar: “Y, ¿Santiago bien?”

Reyna: “A mí Chile me encanta, pero si he pasado malos momentos. O sea sí, me he cagado de hambre, la he pasado mal, he ido a trabajar gratis a lugares porque no se recaudaban ‘lucas’. Hace ocho o nueve años que yo hago stand up. Que de hecho, fue realmente una necesidad, porque yo volví de vivir, me fui a México y cuando volví, yo estaba en pareja hace muchos años y esa pareja me estafó, literalmente, y se quedó con todo. Se quedó con mi auto, con mi cuenta corriente, con todo. Si, de hecho le pedí diez ‘lucas’ para comer, porque no tenía ni siquiera para comer, y me las cobró”

Schlomit Baytelman: “¡No!”

Reyna: “Sí, porque yo soy muy mala para los números, los trámites, todo eso no me gusta. Y me fui a vivir un año a México y le dejé todo a cobrar, le hice un poder que cobraba toda mi plata, y yo poder vivir tranquila en México por si no trabajaba, mi mamá o lo que sea, yo tenía mi cuenta corriente con ‘lucas’. Y él vivió de mi plata de hecho, todo ese año. Y las vueltas de la vida, que esa persona nunca salió adelante”

Baytelman: “Es argentino”

Reyna: “Pero ‘chin, chin’ por la vida, es lo más lindo”