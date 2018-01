Uno de los líderes internacionales más herméticos es Vladimir Putin, especialmente cuando de su familia se trata. Poco y nada se sabe sobre su ex mujer y sus hijas, de hecho cada vez que un periodista intenta saber sobre el entorno cercano del presidente recibe un gélido silencio como respuesta. Sin embargo, cuando se escapa un susurro en lo que respecta a ellas, Putin no puede hacer nada para que esto acabe en rumor e incluso noticia.

Según el periódico británico “The Sun”, un nuevo rumor sería parte de la vida de una de las hijas del líder ruso. Se trata de Katherina Tikhonova, quien se ha divorciado del millonario Kirill Shamalov, lo que dicen, que le ha significado terribles consecuencias económicas para su ex marido, quien ha visto descender su fortuna sin poder hacer nada para evitarlo.

La pareja contrajo matrimonio en 2013, cabe recordar que Shamolov, es hijo de uno de los consejeros de Putin. La ceremonia se hizo en una estación de esquí cercana a San Petersburgo. Sin embargo, la modelo rusa Zhana Volkova publicó unas fotografías que podrían haber sido el detonante de su separación. En las imágenes aparece un joven con la cara tapada de forma deliberada, que se ve guarda una relación cuanto menos profunda con Volkova.

Estas fotografías se publicaron el 14 de febrero del 2017, y dos meses más tarde Shamalov perdía su estatus de multimillonario, esto luego de su participación en una empresa energética descendiera en un 4%.

Según publicaciones Shamalov no tenía motivos para vender sus acciones y tampoco sacó ningún beneficio de la operación. Además, el ex marido de la hija del presidente no se embolsó ni un rubro en la venta ni invirtió para conseguir su influencia en el negocio.

De todas formas, el entorno de Shamalov ha negado esta secuencia de hechos, asegurando que ha coincidido con una mala inversión que hizo el ex marido de Katherina.

Fuente: ABC