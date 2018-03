Usar un computador no es algo fácil para quienes no crecieron con este tipo de aparatos. No obstante, una mujer de 87 años de Valencia, España, demostró que para ella no existe complicación.

Concha García Zaera es el nombre de esta adulta mayor que es capaz de crear increíbles dibujos en Paint.

Todo comenzó cuando hace 12 años le regalaron un computador. Para ese entonces, esta mujer se dedicaba a hacer pinturas en óleo, pero tuvo que dejar su pasión pues su marido estaba muy enfermo y tuvo que ocuparse de él, además, el olor de la pintura le hacía muy mal.

Esta situación provocó que Concha García buscara la forma de seguir con su arte, por lo que en su búsqueda se encontró con el famoso programa para dibujar digitalmente, Paint.

Según ella misma contó al portal español El Mundo, en un principio dibujaba cosas simples como casas, árboles o montañas, pero con el tiempo empezó a mejorar su técnica.

“Empecé con tonterías: hoy pintaba una casita, mañana le añadía una montaña… poco a poco lo iba retocando y, al final, quedaba una cosa muy linda”, relató.

Para crear sus dibujos, esta mujer se inspira en fotos de paisajes que su esposo le enviaba años atrás y también con fotos que le han ido regalando sus hijos.

“Yo no tengo ninguna imaginación, no sé hacer nada si no es copiando, así que me inspiro en las postales que me mandaba mi marido o en dibujos que veo por ahí y me gustan. No es difícil”, agregó.

“Me gusta dibujar todo. Me siento muy a gusto, muy feliz y es lo que me apasiona”, contó Concha en otra entrevista concedida al portal hispano La Vanguardia.

Sin embargo, ella misma asume que hacer estos dibujos le usa gran parte del tiempo, pues no es un trabajo fácil. “Es muy laborioso, eso sí, hace falta paciencia”, contó la mujer que pinta cada uno de los pixeles.

El talento de esta anciana era conocido sólo por sus más cercanos, pero hace algunos meses una de sus nietas le habló sobre Instagram, por lo que crearon una cuenta para compartir su arte.

A los pocos días, las obras se empezaron a llenar de ‘me gusta’ y comentarios. “De repente me empezaron a llegar mensajes, y venga avisos, y yo no sabía lo que pasaba. Llamé a mi nieto y le dije: ‘Daniel, ¿qué está pasando aquí? ¡Se ha vuelto loco, de verdad que yo no he tocado nada!'”, contó.

El perfil de Instagram lo administra ella misma y reconoce estar muy feliz con la popularidad que ha alcanzado, por lo que se esfuerza en contestar cada uno de los mensajes que recibe.

Revisa sus dibujos:

¿Qué te parecen sus dibujos?