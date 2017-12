Como ya lo dejaron saber a través de redes sociales y dejándose ver juntos en público, los cantantes Justin Bieber y Selena Gomez decidieron darle una nueva oportunidad a su relación, la cual no ha estado alejada de las polémicas.

Y es que la madre de Gomez, Mandy Teefey, al parecer no está del todo contenta con la nueva relación de la actriz y cantante. Según aseguró el portal de espectáculos estadounidense, TMZ, la madre de la joven habría sido internada con una crisis nerviosa tras enterarse del reencuentro de la pareja.

Como se consignó en el sitio web del portal “Fuentes con conocimiento directo nos contaron que Mandy tuvo una discusión con Selena ese día sobre su regreso con Justin. Cuando Selena reveló que ella y Justin Bieber estaban en terapia de pareja”.

Recordemos que la pareja no tiene un buen historial en su relación, luego del daño que le hizo el canadiense a Gomez tras haberle sido infiel cuando estaban juntos en el año 2015. Por esta razón, Bieber no es estimado dentro del círculo familiar de Selena.

Cabe destacar que Teefey fue dada de alta durante la jornada del mismo día. TMZ aseguró también que los familiares de la joven de 25 años ha decidido darle un espacio para que pueda descubrir qué es lo que quiere junto a Bieber. Sin embargo, están seguros que el futuro de la cantante no está bien al lado de Justin Bieber.

No por nada fue una sorpresa cuando se dio a conocer la noticia del reencuentro de las estrellas del pop, luego del rápido quiebre de Selena con el también cantante The Weeknd. Sin embargo, varios declaran que la más afectada por esta noticia es la madre de Gomez, pese a la felicidad que han mostrado ambos y el aparente compromiso que tienen por su relación al estar asistiendo a terapia de pareja.

Según diferentes medios declaran: “Mandy es realmente protectora con Selena, y no quiere que se lastime de nuevo, pero Selena es una mujer adulta y saldrá con quien quiera. Selena sigue diciéndole a Mandy que Justin es una persona diferente ahora y que realmente ha trabajado sus antiguos problemas. Pero que ella no está convencida de ello. Mandy le ha dicho a Selena que no quiere ver a Justin y ha dejado en claro que ella piensa que esto ha sido una mala noticia. Selena le ha suplicado a Mandy que le dé otra oportunidad a Justin”.