El actor que interpretó a Tinky Winky, el teletubbie que lleva bolsos en la serie infantil de la BBC, falleció apenas cuatro días después de cumplir 52 años.

El padre de tres hijos Simon Shelton Barnes, que vivía en la ciudad comercial de Georgia, Ampthill, Bedfordshire, se entrenó como bailarín de ballet y coreógrafo.

Tío de la actriz de Inbetweeners Emily Atack dijo una vez que estar en el Tellytubbies era “un poco como los Beatles o Take That o algo parecido”.

Agregó: “Solíamos recibir muchos correos de admiradores de niños y padres”. Emily misma rindió homenaje a su “maravilloso” tío en Instagram, compartiendo su foto en blanco y negro con sus seguidores.

“Mi maravilloso tío Simon Barnes nos fue arrebatado de repente. El hombre más amable y talentoso que puedas desear conocer. Amado por todos los que lo conocieron, y lo será para siempre. X”, lo subtituló.

Entre los otros tributos que acudieron a él se encontraba uno del hermano de Paul McCartney, Mike McGear, un primo segundo de la ex esposa de Simon, Emma.

Mike escribió en su página de Facebook: “Es triste escuchar sobre esto. Era un muchacho dulce … y estará bailando junto al bar del Tío Bills, golpeando a mamá y papá, a Milly & Ginny, mientras hablamos”.

El hijo de Simon, Henry, publicó en Facebook: “Perdí a mi adorable padre el miércoles, era el hombre más gentil y amable que conocía y lo amo más que a nada. Siempre me avergonzaba de niño que fuera bailarín y actor, ¡pero ahora no podría estar más orgulloso! Ahora está en un lugar mejor y sé que no querría que yo estuviera triste, así que voy a vivir mi vida de la manera que él quisiera”.

Los amigos que bebieron con Simon en el pub Queen’s Head en Ampthill también rindieron homenaje en Facebook. Jonathan Duckett escribió: “Qué leyenda, es tan triste escuchar estas noticias”.

Lanie Bryer agregó: “Muy triste, fue encantador. Siempre una sonrisa y una charla “.

Su personaje de Tinky Winky una vez causó controversia en los Estados donde el ministro de televisión evangélico Jerry Falwell lo acusó de ser homosexual.

Pero Simon dijo: “La gente siempre me pregunta si Tinky Winky es gay. Pero se supone que el personaje es un niño de tres años, por lo que la pregunta es realmente bastante tonta “.

Los familiares han pedido a los dolientes que “lleven colores brillantes” en su funeral en Bedford Crematorium el 7 de febrero.

Simon no fue el primer actor en interpretar a Tinky Winky; el original, Dave Thompson, dejó el programa en 1997 cuando la BBC le dijo que su “interpretación del papel no era aceptable”.

Dave admitió en una entrevista que interpretó al personaje como gay.

Además de su trabajo en Teletubbies, Simon interpretó al terrorífico Dark Knight en la serie CBBC Incredible Games de los 90, desafiando a batallas como Keith Chegwin, David Walliams y Philippa Forrester.