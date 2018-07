Una mujer sudafricana que había sido declarada muerta luego de sufrir un accidente automovilístico el pasado domingo 24 de junio, se encuentra recuperándose en un hospital después de que un trabajador se percatara que estaba viva.

Luego de que los paramédicos la reportaron fallecida, fue trasladada a Carletonville, en la provincia de Gauteng, donde fue descubierta dentro de la nevera de una morgue respirando.

Según informó el sitio TimesLive de Sudáfrica, la empresa de ambulancias Distress Alert declaró que la víctima no había mostrado “señales de vida”, sin embargo, cuando un empleado de la morgue regresó a inspeccionar el cuerpo se percató de los signos vitales de la fémina.

Ahora, la mujer -cuyo nombre no ha sido revelado- está siendo tratada en un hospital de Johannesburgo, después de ser referida allí por las autoridades forenses, reveló un funcionario en declaraciones a la BBC.

El medio detalla que las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

Los familiares por su parte manifestó su molestia al respecto. “Como familia, no hablaremos al respecto a no ser que la policía, los paramédicos y los funcionarios de la morgue estén presentes. Necesitamos respuestas”, declaró un miembro.

“El asunto es que necesitamos respuestas, eso es todo lo que queremos y en este momento no hay claridad”, añadió al tiempo que aseguró que la familia está conmocionada por este hecho.

No hay prueba de negligencia

Mientras que el gerente de operaciones de Distress Alert, Gerrit Bradnick, se pronunció para decir que no “había prueba de negligencia” de parte de su compañía. “Esto no sucedió porque nuestros paramédicos no estén debidamente capacitados”, explicó a TimesLive.

Asimismo, en otras declaraciones que ofreció a TimesSelects dijo que la mujer fue una de las varias personas que estuvieron involucradas en un accidente automovilístico, que dejó dos muertos.

“Nosotros seguimos nuestros procedimientos, no tenemos idea cómo pasó esto (…) Se hicieron todos los chequeos que se deben hacer, respiración, pulso, por eso la paciente fue declarada muerta”, sostuvo.