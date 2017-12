El conductor de “Lugares que hablan” y actual Rey Guachaca muestra en redes sociales sus merecidas vacaciones.

Luego de intenso año en que ha cultivado grandes éxitos profesionales, Pancho ha logrado escribir su propio libro que trata de su reconocido programa “Lugares que hablan”, ser elegido Rey Guachaca, ganar cuatro Copihues de Oro y realizar su propio programa llamado “Contra Viento y Marea” que habla de historias de amor complejas que deben enfrentar duras pruebas, ahora disfruta de unas reparadoras vacaciones.

Su destino elegido para vacacionar fue nada menos que Nueva York y sus seguidores pueden seguir su trayectoria ya que sube a través de su cuenta de Instagram los lugares que visita.

También triunfo en el amor

Pero no solo ha sido exitosos en el amor, Francisco “Pancho” Saavedra reveló recientemente que estaba “muy feliz y enamorado” tras dejar la soltería, la que mantuvo por una década. Es que hace unos tres meses está en una relación con la que logra compatibilizar su intensa vida profesional.

Me inventaba que me gustaba estar soltero, feliz, que yo no necesito a nadie, no quiero parejas porque me gusta la soltería. Pero cambió la cosa de repente”, expresó.

Tras esto, Saavedra afirmó que “estoy súper contento, estoy muy feliz, estoy enamorado, sí. Y creo que eso tiene que ver porque creo que encontré una persona que tiene una vida también, y eso es muy importante”.

El animador no entregó más detalles de la relación, pero afirmó que todo va tan bien que incluso ya conoció a su suegra.