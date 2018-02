El capítulo del programa Primer Plano de Chilevisión emitido la noche del viernes fue duramente criticado por los televidentes en redes sociales por la forma en que abordaron un tema sumamente delicado.

Los panelistas del programa de farándula conversaron sobre la desaparición de Emmelyn, la niña de 11 años oriunda de Licantén cuyo rastro se perdió hace una semana en extrañas circunstancias.

Francisco Pulgar, perito criminalístico a cargo de las labores de búsqueda de la pequeña, estuvo en el espacio y conversó sobre el trabajo que despliegan las brigadas para encontrar a la niña. La presencia del detective fue cuestionada por los televidentes, quienes acusaron poca credibilidad en sus palabras.

Además, en el espacio se conversó sobre la polémica recompensa ofrecida por Leonardo Farkas para quien encuentre a la niña, quien aseguró que entregara 10 millones de pesos a la persona que entregue a Emmelyn con vida. La oferta del empresario fue criticada por la periodista Monserrat Álvarez, quien asegura que esto solo entorpece las labores de búsqueda.

Cuando se tocó el tema Pulgar cuestionó el ofrecimiento de Farkas y preguntó por qué no entrega el dinero para apoyar a los equipos de rescate y agilizar la búsqueda, ya que a su juicio los rescatistas están cansados y necesitan un apoyo.

En la instancia, el detective entregó antecedentes del caso e hizo un análisis que no fue del agrado de los televidentes, quienes manifestaron su descontento a través de Twitter. En general, las personas no estaban de acuerdo con que un tema tan delicado y complejo fuese abordado en un panel de farándula.

Revisa algunos de los comentarios de los televidentes a continuación:

#primerplano francisco pulgar, el que comento en vivo y en directo en un programa de farandula con actuacion explicita la muerte de gervasio, me parece que este tipo no tiene credibilidad, y lo que opine de farkas no da para importar

— faviola Lassalle tuitera catlover (@faby_tuitera) February 10, 2018