Cada cierto tiempo surgen historias que parecieran querer insultar la inteligencia de todos. Esta es una de ellas:

Un hombre dice que es un viajero del tiempo que viene del año 6000 y que tiene mucho que contarnos sobre nuestro futuro… si no le crees (cosa del todo improbable) dice que tiene pruebas de que lo que dice es cierto. El hombre desconocido, que ha mantenido su identidad borrosa porque “ellos” no quieren que se sepa sobre la vida futura en la Tierra… Dijo que en su tiempo incluso ya encontraron la cura para el cáncer y se rigen por la Inteligencia Artificial.

Si alguna vez has visto una película sobre viajes en el tiempo como Back To The Future, sabrás que la regla número uno es no meterse con nada, en caso de que alteres el continuo espacio-temporal. En un momento estás equipando zapatillas Nike con cordones en el futuro y luego * bam * estás en la década de 1950 a punto de besar a una versión más joven de tu propia madre.

A lo largo de la entrevista, el viajero del tiempo desconocido afirma que la IA y los seres humanos están a punto de fusionarse para convertirse en un ser sensible y superior. Más adelante en el video, afirma que no estaba solo cuando fue enviado al futuro, se emociona mucho pero dice que lo dejó en el año 6000, que describe como una utopía.

Mientras que él entiende que su historia es descabellada, él nos provee evidencia. Se presenta en forma de una imagen impresa de una desconocida “ciudad futurista”, pero sumamente borrosa.

Según nuestra fuente desconocida, la razón de la copia pobre es porque al pasar por la máquina del tiempo las cosas pueden terminar distorsionándose.

Incluso la persona más crédula del mundo puede ver que esto es un engaño, sin embargo, tengo que aplaudir la convicción del hombre, casi hace que su historia sea creíble.

Si está diciendo la verdad, es bueno saber que Donald Trump no ha destruido el mundo entero con una guerra nuclear.

Fuente: Unilad