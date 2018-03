El hombre al que se fugó con una princesa fugitiva, hija del gobernante de Dubai, es un ex espía que alega haber escapado previamente del país con equipo de buceo debajo de una burka.

Se dice que Sheikah Latifa Mohammed Al Maktoum, que es conocida por Latifa, está desaparecida en la costa de Goa, en la India, con el estadounidense Jean-Pierre Herve Jaubert, ex agente de inteligencia y autor francés.

En un video publicado por su abogado en Estados Unidos, la mujer de 33 años dijo que escapó de los EAU porque no tiene la libertad de vivir su propia vida como la hija del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el vicepresidente y primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos, y gobernante del Emirato de Dubai.

En el video de 40 minutos, ella afirma que ha sido “encarcelada, torturada, golpeada y censurada” a lo largo de su vida. Según Radha Stirling, fundadora de Detained in Dubai, una firma legal que ayuda a personas que tienen problemas en los EAU o en el extranjero, se cree que la princesa se esconde en un yate con Jaubert y un amigo británico no identificado.

No se sabe cómo Latifa y Jaubert llegaron a conocerse. Latifa se puso en contacto por primera vez con la Sra. Stirling el 26 de febrero, pero no se supo nada de ella desde el 4 de marzo, cuando hizo una llamada de auxilio frenética por el servicio de mensajería WhatsApp.

Jaubert, famoso por su libro ‘Escape from Dubai’, es un ex oficial de la armada francesa e ingeniero marino, que funcionó como agente secreto de la DGSE [el servicio secreto francés] hasta 1993, cuando se mudó a Florida, donde estableció una empresa para construir y operar submarinos recreativos.

En 2004, el empresario Sultan Ahmed bin Sulayem visitó la fábrica de Jaubert en Florida y lo invitó a mudar su empresa a los Emiratos Árabes Unidos.

Jaubert aceptó y bin Sulayem lo puso a cargo de una nueva subsidiaria de Dubai World, una compañía de inversión que administra y supervisa proyectos para el Gobierno de Dubai.

Allí, Jaubert estableció una empresa de fabricación de submarinos con una fábrica, que después de dos años comenzó a fabricar submarinos turísticos y barcos superrápidos.

Pero en algún momento, su empresa se encontró con dificultades. Las fuentes difieren en cuanto a lo sucedido, pero Dubai World y la policía de Dubai lo acusaron de malversación, mientras que Jaubert dijo que el sistema del país era corrupto.

Según los informes, Jaubert se infiltró y escapó del país en mayo de 2008. The Daily Telegraph informa que se vistió con equipo de buceo y se cubrió como una mujer árabe para huir. En su libro, Jaubert afirma que se deslizó en el mar después de escabullirse de un hotel en el lobby.

Él dice que usó un bote para llegar a su destino, un barco de vela, tripulado por un compañero ex espía francés, que estaba esperando fuera de las aguas territoriales de los EAU.

Latifa afirma ser una de los 30 hijos de Sheikh Mohammed, que tiene seis esposas. Ella lanzó sus reclamos en un video desde su escondite.

La organización dijo que los llamó el 4 de marzo y dijo: “Por favor, ayúdenme. Hay hombres afuera. Escucho disparos y me estoy escondiendo con mi amigo”. Un mensaje de Whatsapp de Latifa agregó: “Por favor, ayuda. No sé lo que está sucediendo”.

Latifa afirma que no le permitieron abandonar Dubái desde el año 2000, no tiene permiso para conducir y que controlan sus movimientos durante todo el día.

Ella dice que tiene que cumplir con un estricto toque de queda y no tiene la libertad que otros disfrutan en el país que es uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Su padre, el patriarca de 68 años, mantiene estrechas relaciones con la Reina sobre su pasión compartida por las carreras de caballos y se reúnen en el Royal Ascot cada año.

Pero si bien es bien conocido en el circuito de carreras de caballos, su vida familiar en Dubai es un secreto muy bien guardado. Latifa dice que es hija de una de las esposas menos conocidas del Sheikh. Ella dice que tiene otras dos hermanas y que es la tercera hija del jeque que ha llamado Latifa.

Ella no tiene un perfil público y desde que supuestamente huyó del país, sus cuentas de redes sociales se han cerrado. Antes de irse, grabó un emotivo video explicando en impactantes detalles sus razones para querer escapar.

En las imágenes, Latifa habla con voz tranquila en el video mientras explica las razones por las cuales huyó del país. “No tengo la libertad que tiene la gente. La libertad de elección no es algo que tenemos”, dice en el video.

Ella dijo que no se le permite tener su propio pasaporte y que si sale en Dubai tiene un conductor asignado. Ella dice: “Estoy muy restringida y ni siquiera puedo ir a otro emirato sin permiso. No me he ido de Dubai desde 2000”.

Latifa dijo después de su fallido intento de fuga cuando tenía 16 años y su tratamiento posterior que comenzó a sospechar de las personas y pasaba todo su tiempo con animales.

En un intento por demostrar su identidad, enumera dónde fue a la escuela, sus pasatiempos y suplica a las personas que la conocieron a través de paseos a caballo y paracaidismo que verifiquen su identidad cuando vean el video.

“Espero una vida mejor, el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. No hay motivo para quedarse en Dubái y no hay motivos para volver allá”, dice. El video parece haber sido filmado en una habitación de hotel con Latifa sentada junto a una ventana con una cortina de color crema.

Mientras ella permanece compuesta durante la película, su voz se llena de emoción. Ella termina el video diciendo: “Si no lo logro, espero que algún cambio llegue”.

Radha Stirling, fundadora de Detenidos en Dubai, dijo que ahora estaba muy preocupada por la seguridad de la princesa. Ella dijo: “Estamos muy preocupados por la seguridad de las personas desaparecidas. Ya hemos sido inundados con llamadas y correos electrónicos y evidencia que nos ayudan a nosotros y a las autoridades.

“Hacemos un llamamiento a cualquier persona para obtener información que podría ser útil para ponerse en contacto con nosotros. También nos gustaría hacer un llamamiento a cualquiera que pueda ayudar con la búsqueda. Abogados, organizaciones de derechos humanos, amigos, familiares o incluso el público en general.

“Las personas desaparecidas solicitaron nuestra ayuda y nos dieron instrucciones para ayudarlas en caso de arresto o desaparición, lo cual estamos haciendo ahora. Estamos en contacto con autoridades, abogados líderes en derechos humanos y organizaciones de derechos humanos”.

Se estima que tiene una fortuna personal de £ 15 mil millones, el padre informado de Latifa, que es mejor conocido en Gran Bretaña por ser uno de los principales propietarios de caballos de carrera, tiene el mérito de convertir a Dubai en uno de los destinos turísticos más populares del mundo.

Sucedió a su hermano en 2006 para convertirse en el gobernante de Dubai y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos. La mayor pasión de Maktoum es la carrera de caballos y él es el dueño de los establos Godolphin, que ha producido algunos de los purasangres líderes en el deporte.

Se ha lanzado un website para obtener información sobre las personas desaparecidas.