Los funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) manifiestan su “rechazo absoluto a la desvinculación arbitraria” de ocho funcionarios. Añaden que el día viernes 25 de mayo los trabajadores fueron comunicados -“gran parte de ellos vía telefónica”- sobre el término anticipado de sus contrataciones, acusando que se habría incurrido además en prácticas antisindicales. Por ejemplo, relatan que un trabajador miembro de la Asociación fue llamado en medio de una asamblea para notificarle su despido.

Según los dirigentes gremiales, las desvinculaciones se realizan en un contexto complejo, debido a que se encuentran sujetos al proceso de Alta Dirección Pública (ADP). Denuncian que el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, nombró en la dirección subrogante del servicio a Ramiro García Strohm. “Designado a dedo a través de un decreto firmado por el ministro, por orden del Presidente”, añaden los trabajadores. Según la Asociación, se estaría “vulnerando el Estatuto Administrativo y la Ley Nº 19.882”.

Felipe Esbir, presidente de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (AFINJUV), señaló a El CiudadanoTV que el motivo de la paralización “viene de la mano con la instalación de un director subrogante, mediante un decreto ilegal por parte del ministro Alfredo Moreno, lo cual ha generado una tensión bastante grande debido a que ha tomado decisiones que no le corresponden, desvinculaciones de ocho funcionarios que fueron despedidos de manera arbitraria, sin justificación, y además, incurriendo en prácticas antisindicales”. Esbir agrega que los desvinculados no son “operadores políticos”.

“Estamos hablando de auxiliares, conductores, de quienes hacen un trabajo administrativo, de recursos humanos. Entonces, aquí el criterio de ‘operador político’ no aplica. Lo que están haciendo es ‘hacer caja’ para poder poner ellos sus operadores políticos. Y en las reuniones que hemos tenido siempre aluden al año 2014, como si fuese una especie de venganza lo que están realizando hoy día, sin considerar que detrás de cada una de esas personas hay familias”, añade el dirigente.

Según la Asociación, esta “instalación forzada” que hace oídos sordos a procesos administrativos y legales propios de la administración pública, “ha creado un verdadero INJUV paralelo, en el cual jefaturas, coordinaciones nacionales y funcionarios encargados de llevar adelante el cumplimiento de metas CDC, PMG, etc. han sido despojado de funciones centrales, y no se les consulta ni informa sobre decisiones que afectan el cumplimiento de sus labores y podrían derivar en un incumplimiento de las metas y objetivos institucionales”, denuncian.

“Además, es relevante informar, que se ha anunciado la creación del Servicio de Acción Joven, el cual viene a reemplazar el INJUV, lo cual solo ha generado incertidumbre respecto a la continuidad laboral, al rol que cada funcionario cumple y a los tiempos en los cuales se implementará esta modificación”.

Ante estas situaciones, la Asociación de Funcionarios, respaldada por sus asociados, no asociados y consultores PNUD declaró la paralización hasta que se dé respuesta favorable a susdemandas, que incluyen la “reincorporación inmediata de las personas desvinculadas y fin a los despidos arbitrarios e injustificados en el servicio”; una mesa de trabajo para “revisar y analizar la situación de consultores PNUD, en relación a su sistema contractual; evaluación y continuidad prestando servicios al INJUV”; fin al menoscabo laboral; acoger como servicio el paquete normativo del Servicio Civil, que establece criterios de contratación y desvinculación en el sector público; y una “Mesa de trabajo para abordar transición anunciada de Instituto Nacional de la Juventud a Servicio de Acción Joven”.

Mauro Díaz, Tesorero de la AFINJUV, agrega que “rechazamos este INJUV paralelo que el ministro Moreno ha impuesto en el servicio. Están tratando de realizar la función pública entre cuatro paredes, cinco personas, lo cual ha llevado a un menoscabo institucional tremendo. No se están cumpliendo las metas, no se están cumpliendo los programas, y eso afecta directamente a los beneficiarios de nuestro servicio que son los jóvenes. Más aún el gobierno tiende a precarizar el trabajo joven con el nuevo estatuto laboral, por lo tanto, vemos que la política es directamente dañar al usuario. Nosotros no toleramos este INJUV paralelo, no toleramos instaurar figuras de manera ilegal, por lo tanto solicitamos el rechazo absoluto de este tipo de medidas”.

Por su parte, Johanna Escanilla, secretaria general de la Federación que reúne a los cinco servicios relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social, agregó: “A la semana que el ministro asumió su cargo, como Federación sostuvimos una reunión con él y con los cinco presidentes de las asociaciones base del ministerio, en la que él se comprometió que no habría ninguna desvinculación. Es más, nos dijo que no tenía ningún problema independiente del color político que pudieran tener los funcionaros públicos. A partir de este año INJUV pasó a ser ADP, por lo tanto, la dirección nacional, subdirecciones y direcciones regionales, deben ser concursadas”, concluye.