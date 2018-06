La cesta de petróleo venezolana se mantiene al alza esta semana. El crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) se ubica en un promedio de 67,14 dólares (US$) por barril, un ascenso de US$ 1,06 en comparación con la semana anterior, cuando se cotizó en US$ 64.76, según se desprende del informe del Ministerio de Petróleo venezolano.

El precio promedio del crudo en lo que va de año es de US$ 62,18 por barril, mientras que el promedio de todo el año 2017 cerró en US$ 46,66. En tanto, el año 2016 cerró con un promedio de US$ 35,15; mientras en 2015 el promedio fue de US$ 44,65; en 2014 se ubicó US$ 88,42 y en 2013 llegó a US$ 98,08 por barril.

El despacho de petróleo indicó que la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) subió 0,93 dólares esta semana y se ubicó en 72,76 dólares por barril.

El precio del Brent, marcador del Mar del Norte (Europa), aumentó 2,08 dólares por barril, al pasar de 74,33 dólares a 76,41 dólares por barril en esta semana.

El indicador West Texas Intermediate (WTI) se elevó 5,06 dólares esta semana y se situó en 70,68 dólares por barril, luego de haber promediado 65,55 dólares hace siete días.

Cotizaciones de principales marcadores

(dólar por barriles de petróleo)

Período Cesta vzna OPEP WTI Brent

Año 2010 71,97 77,45 79,52 80,24

Año 2011 101,06 107,47 95,12 110,80

Año 2012 103,42 109,53 94,23 111,64

Año 2013 98,08 105,90 97,96 108,70

Año 2014 88,42 96,30 93,06 99,61

Año 2015 44,65 49,53 48,86 53,66

Año 2016 35,15 40,59 43,32 44,98

Año 2017 46,24 51,99 50,58 54,32

Año 2018 61,74 67,25 64,98 70,34

04 al 08 jun 65,19 73,45 65,35 76,03

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Petróleo

Sanciones de alto impacto

Analistas consultados atribuyeron el alza esta semana a que las sanciones de Estados Unidos contra Irán amenazan con retirar un volumen importante de crudo de los mercados petroleros, en un momento de creciente demanda global por petróleo que no será compensado por el aumento de producción OPEP y aliados.

Irán es el quinto mayor productor global de petróleo, bombea alrededor de 4,7 millones de barriles por día (bpd), equivalentes a casi un 5% del crudo mundial. Gran parte de ese volumen va a China y a otras naciones de gran demanda de combustible como India.

El gobierno estadounidense quiere impedir que Teherán exporte crudo para reducir el acceso financiero de los iraníes. Washington espera, además, que los miembros de la OPEP y Rusia compensen el déficit que se produciría.

Pero el mercado petrolero mundial ya está ajustado y muchos analistas y grandes inversores consideran que las sanciones de Estados Unidos contra Irán harán que los precios del crudo tengan una escalada brusca. Grandes compradores de crudo iraní, incluyendo Japón, India y Corea del Sur, han dicho que podrían dejar de comprar crudo iraní si se implementan las sanciones.