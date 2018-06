“Si la comunidad no se apropia de la escuela, no la hace suya, no solo para que no la roben, sino para el mantenimiento, para el cuido, porque es ahí donde efectivamente está el gobierno del territorio”, afirmó el Ministro del Poder Popular para la Educación Elías Jaua Milano, acerca de la participación de las comunidades para contribuir a la seguridad de los planteles educativos.

Además, el responsable del despacho educativo propuso la figura del miliciano escolar para el reguardo de las escuelas de la Patria, durante su intervención en el Diálogo Nacional de Consejos Comunales y Comunas celebrado en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores, acto dirigido por el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros.

El ministro Jaua explicó que “el miliciano escolar puede ser un hombre o mujer que vivirá con su familia para cuidar el plantel, ingresando como personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación”.

“Creo que es factible trabajarlo con el Comando Estratégico Operacional y el Comando Nacional de la Milicia, pero lo fundamental es que la comunidad se apropie de la escuela”, puntualizó Jaua.

En otros aspectos, El Presidente Nicolás Maduro aprobó recursos por el orden de los 40 millones de dólares para garantizar los kits escolares para los estudiantes en el próximo año escolar. De igual manera propuso la figura de los fiscales comunales para imponer el gobierno comunero, “para que se respete al pueblo porque el pueblo salva al pueblo”, indicó.

“Estoy aprobando 40 millones de dólares para la importación inmediata de la materia prima, para garantizar un millón o más kits escolares para los estudiantes, hecho por los comuneros. Los que hicieron para este año llegaron a más de un millón de hogares”, apuntó Maduro.

Asimismo, destinó recursos por el orden de un billón de bolívares (10.625. 637,54 euros), para el fortalecimiento de las Casas de Alimentación y los comedores escolares para una educación de calidad.