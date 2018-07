El pueblo venezolano decidió el pasado 20 de mayo de 2018 dar continuidad al proyecto socialista que inició Hugo Chávez en 1999, tras apoyar -a través de los votos- la reelección del Presidente Nicolás Maduro, quien asumió la responsabilidad de liderar y conducir la Revolución Bolivariana luego de recibir el testigo entregado por Chávez el 8 de diciembre de 2012, cuando alertó sobre su delicado estado de salud.

Tras la victoria electoral concretada por Maduro para este nuevo periodo presidencial, triunfo que contó con la unidad de la militancia revolucionaria, el jefe de Estado precisó que el proceso socialista que vive Venezuela requiere de una profunda renovación, fundamentada en la autocrítica, la concertación, el diálogo nacional y el reencuentro de todos los venezolanos.

El Psuv busca cortar de raíz todo vicio y amenaza contra la estabilidad del país sin importar de donde provenga: extranjera, opositora y dentro de las propias filas revolucionarias.

Para esto, se requiere de un análisis acabo del entorno y la coyuntura actual que vive la nación, pues una renovación de tal magnitud requiere de un despliegue disciplinado y vigoroso, que evite se anticipe a los riesgos para el futuro del proyecto socialista y las reivindicaciones sociales alcanzadas en los últimos 19 años.

Es por ello, que el Presidente Maduro ha llamado a las fuerzas revolucionarias y sobre todo al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) -organización política con mayor militancia en Venezuela y con más responsabilidades dentro de las distintas estructuras del Estado- a que asuma desde las bases, un importante proceso de evaluación, estudio y formación para lograr alcanzar las metas planteadas en el actualizado programa socialista.

En el boletín número 116 publicado recientemente por el Psuv en su página web titulado : “IV Congreso Socialista. Por el nuevo comienzo en el Psuv”, se destacan varias líneas dictadas por la dirigencia nacional, el Presidente Maduro y el Secretario Ejecutivo de la Presidencia del partido, Eduardo Piñate.

Escuchar al pueblo y definir estrategias

Las líneas generales para ejecutar el debate dentro de todas las estructuras del partido han sido descritas en varias oportunidades; entre ellas están las siete líneas de acción de gobierno: 1) Diálogo, pacificación y reconciliación nacional; 2) Avanzar en un acuerdo económico productivo para lograr la estabilidad y prosperidad; 3) Lucha renovada y frontal contra todas las formas de corrupción; 4) Fortalecimiento y ampliación de los logros del Poder Popular; 5) Defensa de Venezuela desde todos los espacios frente a los ataques del imperialismo y el bloqueo de Estados; 6) El Socialismo Bolivariano; y 7) Infraestructura y los servicios públicos.

El pasado 12 de junio durante un encuentro con la Juventud del partido, Maduro expresó que el congreso debe definir las estrategias y el rumbo que va a tomar la Revolución Bolivariana, con base en las líneas de acción de gobierno y en las propuestas vanguardistas del pueblo desde cada uno de sus espacios y necesidades, desde lo local, para ir de lo micro a lo macro.

“Debe ser un congreso de definiciones, un congreso para escuchar al pueblo y decirle a un país que este es el rumbo que tomamos; y decirle al Presidente Maduro -con la voz colectiva recogida del pueblo- ‘Presidente tome este camino, estas soluciones, fortalezca, rectifique’, para eso quiero un Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, para que me hable, para que me dirija, para que me proponga en esta tarea tan compleja y difícil”, subrayó el dirigente socialista.

Al respecto, Eduardo Piñate sostiene que el nuevo comienzo del Psuv está centrado en el debate que se ejecuta dentro del IV Congreso que convocó Maduro el pasado 4 de junio, en una reunión con la Dirección Nacional y que efectuará su plenaria los días 28, 29 y 30 de julio.

“Debe ser el evento conclusivo del proceso de debates que ya se inició y que debe profundizarse desde este momento en todas las instancias del Partido –desde las UBCH (incorporando a la Red de Articulación y Acción Sociopolítica-RAAS) hasta la Dirección Nacional”, subraya Piñate en el boletín 116 del partido.

Además, agrega Piñate, el congreso “cobra mayor importancia porque se realiza en medio de una coyuntura en la que hemos acumulado fundamentales victorias políticas, electorales y morales en un período aproximado de un año”.

También, añade, “enfrentamos la agresión del imperialismo y la burguesía. Estamos en un momento de confrontación abierta en la cual la élite fascista y supremacista que hoy gobierna los Estados Unidos –viendo la casi total desintegración de sus fuerzas internas- se puso directamente en la vanguardia de las acciones de las fuerzas contrarrevolucionarias nacionales e internacionales para destruir la Revolución Bolivariana”.

Asumir el Socialismo Bolivariano

La Declaración de Principios del Psuv sostiene que “es tarea fundamental del Partido elevar la conciencia revolucionaria de la masa, organizarla y formarla para la lucha por la conquista del poder, elevar su nivel de conciencia filosófica, política, ideológica, moral y organizativa para lograr la transformación de estructuras de representatividad en patrones de democracia participativa y protagónica”.

Eso significa, agrega el texto, “formar al Pueblo para el ejercicio del poder en las funciones de planificación, elaboración de presupuestos, toma de decisiones, ejecución y control orientados por valores socialistas”, y en lo ideológico, “asumir el Socialismo Bolivariano como nuestro mayor ideal de sociedad, de modelo político y de Estado. Bajo estas orientaciones, el partido debe ser un instrumento de lucha para la emancipación, una herramienta política unificadora y un órgano de control político, económico, financiero y social del gobierno en toda su estructura, bajo el fundamento de la concepción socialista de partido”.

Este proceso está ligado a la nueva etapa de la Revolución Bolivariana, que además de mantener sus líneas centrales y voluntad transformadora, requiere “una renovación profunda en todos los aspectos: en la política, en la economía y en la cultura; en la práctica política, en los métodos de trabajo y dirección y en la comunicación con el pueblo”.

Para ello el partido toma en cuenta la revisión y consulta de los documentos: Libro Azul, Agenda Alternativa Bolivariana (AAB), Documentos fundacionales del Psuv contenidos en el Libro Rojo: Principios, Bases Programáticas y Estatutos del Partido, Compromiso del Cuartel de la Montaña (Acta de decisiones aprobadas en la Plenaria del III Congreso del Psuv), Líneas Estratégicas de Acción Política, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, Plan de la Patria 2013-2019, y las 12 Líneas Estratégicas del Gobierno Revolucionario presentadas por el Presidente Nicolás Maduro (2013).

Alocuciones del Comandante Hugo Chávez en el Acto de instalación del Congreso Fundacional del Psuv (12/01/2008); Acto de clausura del Congreso Fundacional del Psuv (02/03/2008); Reunión de trabajo preparatoria para el I Congreso Extraordinario del Psuv (18/11/2009); Instalación del I Congreso Extraordinario del Psuv (21/11/2009); Reunión con delegadas(os) del Psuv, en el marco de su I Congreso Extraordinario (11/02/2010); Acto de clausura del I Congreso Extraordinario del Psuv (25/04/2010); I Consejo de Ministras y Ministros del Nuevo Ciclo de la Revolución Bolivariana / Golpe de Timón (20/10/2012); Última alocución pública a la Nación del Comandante Hugo Chávez (08/12/2012); y los Aló Presidente Teóricos (Nº 1 al 6).

“Todos estos documentos, constituyen la columna vertebral del cuerpo doctrinario de la Revolución Bolivariana, y, por tanto, son el marco referencial del rol que corresponde desempeñar al Partido en esta nueva etapa”, define la tolda roja.

Siguiendo los lineamientos de Chávez expresados en las Líneas Estratégicas de Acción Política de enero de 2011 que la organización debe “establecer objetivos concretos, sobre el terreno, dentro del proceso real de transformación de la sociedad hacia el Socialismo. Se trata de trabajar junto con el pueblo, en su lucha diaria por transformar sus condiciones materiales de vida y la satisfacción de sus necesidades humanas” y “promover la transformación de la cultura clientelar propia del capitalismo rentista a la de la militancia socialista, como la base de un partido-movimiento al servicio de las luchas del Pueblo”.

El Psuv buscará profundizar los valores socialistas, la visión política e ideológica que marca el liderazgo de Chávez, la renovación permanente de los métodos de trabajo y una profunda lucha contra desviaciones en la gestión.

“El Psuv está llamado a consolidarse como instrumento para la transformación de la sociedad, asumiendo el liderazgo en la dirección y gestión eficaz y eficiente del país, incluso en aquellos asuntos vinculados con la acción cotidiana de la sociedad. Esta es la premisa”, cita el texto que refiere cómo el IV Congreso del partido deberá desarrollar su trabajo para avanzar hacia el futuro.