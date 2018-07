En tres meses, 8 bandas criminales que operaban en 6 países dedicadas a trata de personas con venezolanas han sido desarticuladas.

Carolina Gómez, (nombre ficticio para protección de la identidad de la joven) comerciante independiente de 26 años de edad de Valencia estado Carabobo (Venezuela), madre de un hijo de 5 años, emprendió en el año 2016 un viaje a Perú, exactamente a la Selva Central de ese país, en el departamento de Junin, Satipo, donde la esperaba un trabajo como azafata (mesonera) y el que le dejaría excelentes propinas, así lo había asegurado un hombre que captó junto a ella a 3 carabobeñas más; el restaurante Recreo turístico “El Mirador” corrió con los gastos del viaje de las jóvenes, además se les prometió hospedaje y la alimentación diaria.

Los recreos en Perú, son espacios esparcimiento familiar, sin embargo existen algunos establecimientos que ofrecen lo que llaman “servicios” (mujeres que prestan servicios sexuales).

Al llegar a la localidad a Gómez y sus compañeras se les manifestó que de su sueldo debían cancelar el boleto aéreo, además se les planteó que de sentarse con algunos clientes en las mesas para “conversar” les haría ganar soles (moneda peruana) extras. Al pasar de los días, las irregularidades fueron en ascenso, cuando la propietaria del local extrajo su documentacion.

Si pretendían irse debían cancelar la totalidad del viaje, Gómez recuerda “me sentí, asustada por un momento, intimidada, era otro país, estaba sola, sabía que era lo que estaban buscando, al irme de Venezuela era comerciante independiente y dejé a un bebé, en mis planes no estaba prostituirme, yo fui a trabajar no a venderme”.

Gómez catalogó la experiencia como “La peor que he vivido, solo recordaba a mi hijo, tuve que permanecer unas semanas, cumplir, sentandome con los clientes, no accedí a ofrecer el “servicio”, pero si tuve que dejar tocarme, mis compañeras sí lo ofrecieron,”, expresó con profunda tristeza.

“¿Qué hacía, sabía que no me podía negar por muchos días? La dueña intentó convencernos, dejó que trabajáramos unos días solo sentándonos con los clientes, luego comenzó realmente el infierno”, contó.

La joven oriunda de Valencia (Venezuela), cuenta que miembros de la municipalidad (alcaldía) frecuentaban el local, “la dueña del Recreo El Mirador contaba con el apoyo de la autoridad de la entidad. Situación que utilizaron indirectamente para intimidarnos”. Indicó la víctima

A los 8 días de la llegada de Gómez y sus compañeras, llegó el momento en el que se le impuso ofrecer “el servicio”.

“Accedí pero en mi mente, no era así, mientras trabajaba me salí del restaurante, a pocos metros, me agarraron y comencé a gritar, salieron los vecinos y llegó la polícía, me retuvieron, pero todo quedó así, cerraron el local por unos días, para luego abrir sus puertas nuevamente”.

La joven asegura que gracias al apoyo de vecinos de Satipo pudo regresar por tierra a Venezuela, asegura que la dueña del recreo El Mirador contaba con denuncias de mujeres peruanas por el mismo hecho “no hice denuncia, el trato de vecinos con la dueña y la policía fue que me devolvieran mi documentación”.

“Mi familia nunca se enteró de lo que realmente viví en Perú” añadió Gómez.

Explotadas sexualmente

Mujeres de nacionalidad venezolana han sido rescatadas este año por cuerpos de seguridad de Perú, España, Austria, República Dominicana, Panamá y México, producto de la trata de personas.

En los 6 países las mujeres fueron trasladadas desde la nación suramericana bajo ofertas de trabajos falsos, la supuesta empresa que las contrataría corría con todos los gatos; boleto aéreo, regularización, traslado al llegar al país y hospedaje, forma parte del modu operandis que utilizan estas redes; la víctima llega al país, le retienen la documentación y las encierran en departamentos o locales donde son explotadas sexualmente.

Las jóvenes víctimas son obligadas a ofrecer servicios sexuales para cancelar el costo del boleto aéreo y demás gastos ejecutados por las bandas delictivas e igualmente para beneficio del local.

Perú

La policía peruana informó este 4 de julio el rescate de 12 mujeres venezolanas, dos de ellas menores de edad, que estaban en manos de una red de trata sexual, la banda se dedicaba a reclutar a migrantes.

Las víctimas según información difundida por las autoridades se les pagó un pasaje a Perú valuado en unos 300 dólares y luego en la capital de esta nación suramericana, se les exigió el pago de 1.000 dólares, para lo cual se las amenazaba y obligaba a prostituirse.

España

En el caso de España sólo en el mes de junio se ejecutaron dos operativos en el primero rescataron a 9 mujeres entre venezolanas y colombianas que se encontraban en “casas” prostíbulos de Murcia y Alicante en el este de España. Féminas que llegaron a la nación europea con la promesa de trabajos como cuidadoras o domésticas, 17 personas entre 18 y 75 años se encuentran detenidas por este hecho.

A finales de junio rescataron 13 mujeres más, la mayoría según autoridades de nacionalidad venezolana, luego que la Guardia Civil española realizara ocho registros en viviendas de Salamanca, la operación también permitió la incautación de 2.115.877 euros (casi dos millones y medio de dólares) en bienes, 214 productos bancarios y 27 vehículos.

Por este hecho 6 personas se encuentran detenidas. Según la agencia EFE, se practicaron arrestos tanto en Venezuela donde residía el líder de la banda desarticulada, así como en varias provincias españolas.

Austria

Igualmente el 12 de junio en Austria se desarticuló una banda que mantenía secuestrada a 15 mujeres venezolanas y Colombianas.

Agentes de la Policía Nacional y de la Oficina Federal de la Policía Criminal de esta nación liberaron a 15 víctimas de prostitución y detuvieron a los cinco miembros de la organización dedicada a la trata de personas.

De los cinco detenidos se encuentra, Mariana Lorenis Pares Pacheco, venezolana del estado Lara y ex “Señorita Venezuela Internacional 2016”, de 22 años, se encargaba de captar a las jóvenes en Venezuela.

Antes que emprendieran el viaje, Pares, les decía a las jóvenes que correrían con todos los gastos, que obtendrían la mitad de las ganancias; decía que el trabajo que desempeñarían era muy tranquilo y que obtendrían una ganancia de 100 euros por hora.

La mujer prometía que en tres meses alcanzarían los 10.000 euros siempre y cuando dieran la talla.

República Dominicana

El 24 de junio la Procuraduría General de República Dominicana ejecutó el cuarto operativo en 2 años, en el que rescató a 6 mujeres que obligaban a prostituirse en Santo Domingo, capital de esta nación, la policía de dominicana acompañados por fiscales públicos allanaron el bar “Pink Pony” y la casa del propietario. En la vivienda encontraron los pasaportes de todas las mujeres secuestradas. Ya en el mes de mayo se había desarrollado el tercer operativo en el que se logró la liberación de 21 venezolanas en Higüey cerca a Punta Cana.

Panamá

El 10 de marzo las autoridades de Panamá rescataron a nueve venezolanas víctimas de trata, y detuvieron por el caso a seis personas.

El Ministerio Público de la nación centroamericana informó a través de comunicado que las mujeres fueron “rescatadas en las comunidades de Metetí, Agua Fría y Villa Darié”, en la provincia de Darién, fronteriza con Colombia.

Las víctimas, “se encontraban en sitios que eran fachadas de bares, que encubrían lugares para la explotación sexual, y las víctimas tenían que entregar un porcentaje y pasaporte a sus tratantes”

México

El 17 de abril La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México rescató a 10 venezolanas de una red de trata de personas que opera en ese país.

Las mujeres fueron libradas de cuatro inmuebles ubicados en los límites de las colonias San Pedro de los Pinos y Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

Las autoridades han informado que se encuentran tras la pista de páginas en Internet que ofrecen los servicios de compañía y presuntamente obligan a las mujeres a prostituirse en bares y hoteles de la ciudad.

Las mafias de trata de personas utilizan las páginas de cita como una ventana para vender los servicios de mujeres, coaccionadas, amenazadas y secuestradas.

Estos portales también permiten captar a jóvenes que conscientemente ofrecen servicios sexuales, sin embargo, autoridades señalan que en la mayoría de los casos los ofrecimiento de pago con dólares, joyas y viajes no se concretan y en su lugar se convierten en esclavas sexuales.

Los usuarios que frecuentan estas páginas, lo primero que plantean a las mujeres son ayudas económicas, las mismas, pueden ser una acción para lograr captarlas.

Tras personas que dicen buscar una noche diferente, llena de diversión y placer sexual y por lo que estarían dispuestos a pagar, puede esconderse toda una red para la explotación sexual.

Venezuela sufre una crisis economica producto de diversos factores internos y externos como: baja de la venta de petróleo, primera fuente de ingreso para la nación suramericana, bloqueo económico por parte de EE. UU., instalación por parte de factores externos (extrema derecha) de un dólar paralelo que es utilizado como marcador de precios, ante esta situación miles de venezolanos han salido de su país en busca de mayor poder adquisitivo y mujeres venezolanas con sueños de un mejor futuro sucumben ante promesas de bandas criminales que les ofrecen “Una vida mejor”.

Según el informe de Tendencias Migratorias Nacionales en América del Sur, publicado el martes 27 de febrero de 2018, por la Oficina Internacional de Migraciones (OIM), organismo de la Organización de Naciones Unidas.

Entre 2015 y 2017 la migración global de venezolanos se incrementó en 132% y en ese mismo lapso, su número aumentó 895% en países suramericanos. Se estima que en estos últimos dos años, salieron de Venezuela aproximadamente 924.547 personas, que suman globalmente en los últimos 13 años, un millón 622 mil personas, de las cuales, 885.891 se encuentran en naciones suramericanas.

EL 26 de abril el presidente de la República Bolivariana de Venezuela anunció un Plan para quienes han tomado la decisión de irse de la nación suramericana y desean regresar.

El mandatario dijo que sentía tristeza por las historias de los venezolanos que salieron de su país. “Venden la casa, el apartamento, el carro y a los seis meses regresan arruinados” por ello inició un plan denominado “De Vuelta a la Patria” el programa busca que desde las embajadas se atiendan a los venezolanos que deseen retornar a su patria.