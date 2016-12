Llaman agilizar Ley de Identidad de Género: “Es el primer paso para el reconocimiento de nuestros derechos humanos”

Las comunidades trans y organizaciones de la diversidad sexual se pronunciaron sobre el proyecto de Ley de Identidad de Género, que se tramita actualmente en el Senado. Desde el Sindicato Amanda Jofré Cerda, la Asociación OTD Chile, Transitar, Iguales, Juntos Contigo y Todo Mejora recordaron que la discusión de esta iniciativa ya supera los tres años, perdiéndose de vista una realidad urgente.

Lo cierto es que existe un segmento de la población que aún no cuenta con el derecho al reconocimiento de su identidad en Chile. “Como consecuencia de no contar con este derecho fundamental, nuestra comunidad está expuesta a la discriminación, exclusión y hasta la muerte. Esta Ley no resolverá todas las brechas económicas, sociales y culturales, pero es el primer paso para la protección efectiva de nuestros derechos humanos“, enfatizaron.

La vivencia de la identidad de género, explican las organizaciones, está radicada en el fuero interno, es íntima, personal, intransferible y no diagnosticable, como señalaron los “Principios de Yogyakarta” y otras recomendaciones internacionales.

“Aún no se dimensiona el trasfondo que esta ley representa y se ha entendido desde una perspectiva valórica y no de Derechos Humanos; como tampoco se ha considerado la lucha global de las comunidades trans por la despatologización de sus identidades. Evidenciamos el actuar temeroso de nuestros senadores, que han dilatado esta discusión sin conciencia y han prestado atención a grupos e intereses que arbitrariamente deciden estar “en contra” de reconocer a personas con las que de facto conviven”, agregaron.

Para las comunidades trans, la falta de empatía tiene como causa el desconcimiento de la realidad que viven las comunidades trans locales, los antecedentes en derecho comparado y las investigaciones, estudios y testimonios acerca de la etapa de la niñez trans. Por ello, las organizaciones han solicitado reuniones a través de la Ley de Lobby, las cuales han sido rechazadas en innumerables ocasiones.

Sin embargo, han logrado incidir en la iniciativa que hoy se tramita en el Congreso, estableciendo, entre otras cosas, un trámite administrativo para personas mayores de 18 años sin vínculo matrimonial, algo que ha sido avalado por la Corte Suprema.

A la vez, han logrado establecer una diferenciación etaria entre niñas, niños y adolescentes, basada en la “autonomía progresiva” que se consagra en la Convención de los Derechos del Niño. De esta forma, los y las mayores de 14 años con el acompañamiento de sus padres o representantes podrán acceder vía administrativa al cambio registral del nombre y sexo, mientras niños y niñas menores deben gestionar el cambio en tribunales de familia.

“Ante este escenario es que las organizaciones y comunidades firmantes decidimos tomar una postura única. No daremos un paso atrás de lo logrado con el Ejecutivo y nos plegamos al segundo informe complementario aprobado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, el cual fue evacuado con fecha 20/10/2016, el cual representa lo mínimo que aceptamos de este trámite legislativo. A su vez, hacemos el llamado a la Comisión de DDHH del Senado a rechazar las indicaciones del boletín emitido el 21/11/2016, así como instamos al Ejecutivo a no presentar más indicaciones“, enfatizaron.

Las comunidades trans recalcaron que el objetivo será lograr una Ley de Identidad de Género que no patologice, que garantice el reconocimiento a la identidad para todas las personas, independiente de su edad, y en sintonía con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

El Ciudadano