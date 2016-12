La ultraderecha europea aprovecha atentado para cargar contra acogida de refugiados

El atentado en el mercado de Navidad de Alemania con un camión ha sacudido la sociedad germana profundamente y no faltan los oportunistas partidos derechistas y xenófobos que le sacan el jugo. Eso en una país que enfrenta elecciones a la cancillería el próximo 2017.

El partido Alternativa por Alemania (AfD), que en cada una de las elecciones regionales experimentó un notable crecimiento y que se espera que entre con fuerza en el Bundestag el los próximos comicios, hizo bandera del discurso en contra de la política de fronteras abiertas y de acogida de los refugiados que impulsó la cancillera: “Son los muertos de Merkel”, proclamó el eurodiputado de AfD, Marcus Pretzell, este lunes en un twit. Una mensaje que fue respaldado por la líder del partido, Frauke Petry, quien hace justo un año pidió que la policía disparara a la inmigrantes: “Es un ataque contra nuestras tradiciones cristianas”, dijo en un comunicado publicado en Facebook.

El ataque al corazón de la capital alemana evidencia la vulnerabilidad de una Merkel a quien la guerra que el terrorismo yihadista ha declarado a Europa podría costarle su cuarto mandato en beneficio de los grupos contrarios a la acogida de migrantes procedentes de los conflictos de Siria y el resto del Medio Oriente.

En Alemania, donde el año pasado se acogieron a un millón de refugiados, se abre un escenario similar al que se vivió en Francia tras el atentado en Niza el pasado mes de junio, donde en el Día Nacional del país también un camión embistió a una multitud y mató a 85 personas y dejó a más de 300 heridos. Después del atentado, la ultraderecha del Frente Nacional, encabezado por Marie Le Pen, aprovechó para cargar contra la inmigración y la acogida de refugiados en su país.

Precisamente, en Francia, Le Pen, replicó su estrategia y aprovechó para reforzar el pedido para que los gobiernos cierren las fronteras a los inmigrantes que piden asilo en Europa: “¿Cuántas masacres y muertos harán falta para que nuestros gobiernos dejen de hacer entrar a nuestros países desprovistos de fronteras un número considerable de inmigrantes, cuando sabemos perfectamente que se han mezclado terroristas islamistas?”, se preguntó la líder del Frente Nacional.

Varios responsables de su partido también atisaron el fuego con la esperanza de sacar provecho en vista a las elecciones presidenciales se celebrarán el próximo 23 de abril en Francia. Como “responsable”, la calificó Marion Maréchal Le Pen, diputada del departamento de Vaucluse; mientras que Nicolas Bay, secretario general del partido, consideró que la canciller ha “entregado a su país a las bombas de relojería”.

Quizás uno de los más duros fue el líder de la ultraderecha holandesa, Geert Wilders, quien lidera los sondeos para las legislativas del próximo otoño. Lo hizo mostrando una imagen de Merkel con las manos manchadas de sangre. El político xenófobo fue recientemente condenado por discriminación racial contra los marroquíes.

Por su parte, el ex líder del euroescéptico Partido de la Independencia de Reino Unido (Ukip), Nigel Farage, tampoco dejó pasar la oportunidad para lanzar sus dardos contra Merkel: “Terribles noticias desde Berlín, pero ninguna sorpresa: este tipo de acontecimientos serán el legado de Merkel”, escribió en Twitter.

Terrible news from Berlin but no surprise. Events like these will be the Merkel legacy.

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) 20 de diciembre de 2016