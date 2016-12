¿Te acuerdas de El General? Esta fue la razón por la que dejó los escenarios

“El General” fue uno de los cantantes de moda y quizá de los primeros que implantó el “reggaeton” en los años novedad. Tanta fue su fama que incluso muchos pequeños de la casa lo seguían y su música era indispensable en las fiestas.

Sin embargo, Edgardo Franco, más conocido como “El General” decidió alejarse de los escenarios y hoy se dedica a lo que muchos no podrían creer. Él lleva la palabra de Dios a través de su religión, pues ahora es Testigo de Jehová.

A través de YouTube, Edgardo Franco reveló por qué se alejó de los escenarios, en donde su música un éxito. Aunque contó que siempre quiso ser famoso, reveló que fue fueron las malas compañías los que le llevaron a cantar.

“Mi éxito era un premio de Satanás (…) “Mi conciencia me preguntaba ¿qué haces aquí? Cuando iba en mi limosina veía a los hermanos predicando y eso siempre me tocaba el corazón. El camino para volver a la verdad fue algo difícil, tuvo que tomar decisiones drásticas y la última vez para firmar un contrato me repetí qué haces aquí”, contó quien fuese conocido como “El General”.

Este cantante panameño se hizo conocido con temas como “No me trates de engañar”, “Que es lo que quiere esa nena” y “Muévelo, muévelo”, pero fue en el 2004 cuando decidió alejarse de los escenarios debido a que quería dedicarse de lleno a ser un empresario y productor.

“El General” logró 32 discos de oro, 17 de platino, 12 premios Lo Nuestro, 6 Billboard, entre otros reconocimientos en 17 años de carrera.