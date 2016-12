La nave espacial Cassini tomó las mejores fotos de Pandora, la luna de Saturno

Saturno tiene más de 50 lunas, pero una de ellas, Pandora, recién se ha podido observar con más detalle y su aspecto es muy especial.

Las nuevas imágenes de Pandora fueron capturadas por la nave Cassini, de la NASA, que actualmente está en órbita alrededor de Saturno. Las imágenes que captó la nave son las más nítidas y detalladas de la pequeña luna, y revelan dos extraños cráteres en su superficie.

From our new Ring-Grazing orbit, we've captured some of the highest-resolution views ever of Saturn's moon Pandora https://t.co/UoG2LwYprC pic.twitter.com/DQXchDtcyy

— CassiniSaturn (@CassiniSaturn) December 21, 2016